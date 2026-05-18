La corona sangrienta, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La corona sangrienta es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que pasó de doncella a reina gracias a su ingenio y destreza.

¿De qué trata La corona sangrienta?

La corona sangrienta sigue la historia de Doña Carmen, quien fue ascendida de doncella a reina, superó acusaciones de embarazo fingido y el uso de almizcle para perjudicarla; con astucia protegió al príncipe y reveló la relación secreta entre la emperatriz y el Maestro Valentín, provocando la caída de la emperatriz.

La corona sangrienta ı Foto: Especial

En medio de intensas intrigas palaciegas, la Señora Paloma fue derrotada. Doña Carmen denunció la conspiración entre Antonia y el Doctor Manuel, descubriéndose finalmente que la verdadera instigadora era la Señora Macarena, logrando así salvar el embarazo real.

¿Dónde ver La corona sangrienta?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de ShortMax. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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