El Príncipe de la Mafia Regresa, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El Príncipe de la Mafia Regresa sigue la historia de un chico que decide dar a conocer su verdadera identidad una vez que se meten con sus seres queridos y él encuentra la manera de vengarse.

¿De qué trata El Príncipe de la Mafia Regresa?

El Príncipe de la Mafia Regresa sigue la historia de Luis García, un heredero invencible que buscó paz en el Instituto Bellavista de San Oro, esperando poder llevar una vida tranquila en sus años escolares.

El Príncipe de la Mafia Regresa ı Foto: Especial

Sin embargo, la tragedia estalló cuando los abusos de Diego Torres llevaron a su amigo al suicidio. Furioso, Luis reveló su poder y exterminó a sus enemigos. Finalmente, bajo la biblioteca, enfrentó al temible Miguel Cruz en una batalla sangrienta.

¿Dónde ver El Príncipe de la Mafia Regresa?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Netshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Un Baile Sin Vuelta Atrás: Mía Torres estuvo casada con Iván Fuentes durante cinco años. Durante todo ese tiempo, se esforzó al máximo en su carrera de danza, con el único objetivo de cumplir el acuerdo que tenía con su suegra: convertirse en la esposa legítima y reconocida de Iván.

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre: Sigue la historia de Laura Delgado y Javier Campos, quienes al crecer juntos prometieron casarse después de la universidad. Pero el día de su boda, mientras Laura espera fuera del Ayuntamiento con su vestido y un ramo en las manos, se da cuenta de que no es más que una burla que Javier usó para divertir a Viviana Luna.