Swimside de BTS en CDMX: ¿Cómo me registro para la experiencia de Spotify?

Ya están muy cerca los conciertos de BTS en México y por ello, se preparan varias actividades que se llevarán a cabo en la CDMX en los próximos días, incluyendo una Pop up store y la experiencia inmersiva de Spotify, Swimside.

Si bien el anuncio de Spotify: Swimside ocurrió hace varias semanas, es hasta ahora que finalmente se han revelado detalles del evento que estará inspirado en la nueva era de BTS, Arirang. Te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas del evento.

¿Cuándo y dónde será Swimside BTS y Spotify?

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer que el evento se llevará a cabo el 8 de mayo en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas. ARMY se deberá reunir en la calle Dr Carmona y Valle 147 de la Colonia Doctores.

En ese sentido, en redes sociales comenzaron a circular las invitaciones enviadas por parte del servicio de streaming musical a los seguidores de la banda. “Sé el primero en vivir SWIMSIDE México”, dice el mensaje que invita al registro.

Se adelantó además que la experiencia tiene una duración de alrededor de 25 minutos y cabe mencionar que se aclaró que el evento no contará con la presencia de BTS, pero se espera así una gran afluencia de sus fans.

🚨BTS SWIMSIDE MÉXICO CITY!!!



No nos olvidó Spotify!!

Será en Dr Carmona y Valle 147, Col. Doctores



¿A Uds las invitaron? pic.twitter.com/aUd7RkMYPF — Tickets MX (@mx_tickets) May 4, 2026

¿Cómo registrarse para el evento de BTS en CDMX?

El acceso está limitado a las personas que consiguieron el registro a través de una notificación en su app o un correo para invitarlos a Swimside de BTS son quienes tendrán acceso.

Si te llegó la invitación, es necesario hacer un registro, colocar datos que pedirá la app, así como elegir un horario para ir a la experiencia inmersiva, aunque cabe mencionar que varios de los horarios se agotaron a los pocos minutos.

BTS se presentará en México como parte de la gira Arirang durante los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. La agrupación comenzó con su esperada gira de regreso a inicios de abril y recorrerán varios países.