BTS, un regreso de récords y fiebre por el k-pop

De izq. a der. j-hope, Suga, Jin, RM, Jung Kook y Jimin, en una escena del documental BTS: The Return.

Este año la banda de k-pop BTS ha regresado a los escenarios refrendando el fenómeno musical que es: en México logró que sus ARMYS se organizaran para demandar a Ticketmaster ante la Procuraduría Federal del Consumidor por precios dinámicos y errores. Además, con el estreno de su disco ARIRANG, consiguió que fuera el álbum de k-pop más escuchado en la historia de Spotify y el más reproducido en un solo día durante 2026.

Si no bastara con lo anterior, con la transmisión en vivo del espectáculo Comeback Live, desde la histórica plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea, la agrupación alcanzó 18 mil 400 millones de visualizaciones en directo, según Netflix. Con estos logros, hoy se estrena BTS: The Return, documental de la plataforma que sigue el regreso de los idols, tras casi cuatro años de estar fuera de los escenarios.

El Dato: El grupo ha vendido más de 500 millones de discos a nivel mundial hasta principios de 2026. Tan sólo en Corea del Sur han superado los 40 millones.

La producción sigue a RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, quienes están readaptándose a la vida en conjunto. Además de mostrar el proceso creativo de su nuevo material ARIRANG.

Primero, se observa a los idols en el campamento de composición que celebraron el año pasado en Los Ángeles, California, donde se reencontraron tras terminar su servicio militar.

El documental ha generado gran expectativa entre sus ARMYS, que siguen dándoles múltiples récords. Tan sólo en México, BTS hizo historia al lograr que 1.1 millones de personas se formaran en la fila virtual para adquirir un boleto para sus próximos conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Las entradas se agotaron en 37 minutos.

41% de los streams en Spotify de BTS proviene de ARMYS de 18 a 24 años

Lo anterior es significativo si se toma en cuenta que en su primer concierto en México, el 29 de julio de 2015, BTS convocó a tres mil 500 ARMYS en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes con su gira The Red Bullet.

A lo largo de 12 años de carrera, BTS logró ser el primer grupo de k-pop en alcanzar el número 1 en Billboard 200 por Love Yourself: Tear, de 2018.

No sólo eso, BTS también posee el récord de más #1 en el chart World Digital Song Sales de Billboard, pues ha colocado más de 100 canciones en el top 10 de ese mismo chart.

Otro de sus mayores éxitos ha sido su canción “Dynamite”, que permaneció 34 semanas en listas de ventas digitales.

En esta era de plataformas de escucha musical, la banda supera en streaming a muchos artistas históricos como The Beatles. Suma más de 16 mil millones de streams en Spotify. Acumula más de 31 mil millones de vistas en YouTube, y logró 3.9 millones de espectadores simultáneos en el estreno de “Butter”, un récord en este canal.

Asimismo, tiene más de 23 récords Guinness, entre ellos: mayor audiencia en estreno de YouTube, de reproducciones en Spotify y récords de interacción en redes sociales, como tener el mayor número de seguidores en Instagram.

Ha alcanzado el #1 en iTunes en más de 60 países al mismo tiempo. Además, es uno de los pocos artistas que dominan los tres mercados más grandes: Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, siendo Latinoamérica su base más fuerte. México es el segundo país en el mundo que más escucha a la banda de k-pop.