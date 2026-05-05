Salsa Fest 2026: Esta es la cartelera, artistas, boletos...

El Festival de la Salsa ya prepara su edición de 2026 para poner a bailar a los amantes de esta música.

El evento se llevará a cabo los días 12, 14 y 14 de junio en Boca del Río, Veracruz, y será completamente gratuito para los asistentes.

Cartelera del Salsa Fest 2026: Esto son los artistas que se presentan

La cartelera de los artistas que se van a presentar ya se dio a conocer, con todo y los días en los que estará cada grupo para poner a bailar a miles de personas.

12 de junio

Luis Vázquez

Lucrecia Homenaje a Celia Cruz

Guayacán Orquesta

Chiquito Team Band

13 de junio

Grupo Niche

Gilberto Santa Rosa

Víctor Manuelle

La India

14 de junio

Charlie Zaa

Rey Ruiz

Alberto Barros

Olga Tañón

Este año uno de los eventos destacados es el homenaje a Celia Cruz que realizará Lucrecia.

Charlie Zaa, Olga Tañón, así como Grupo Niche serán unos de los artistas destacados, además de la presencia de Gilberto Santa Rosa, quien ya estuvo en la edición de 2025 de este evento de salsa.

Boletos para el Salsa Fest 2026

La entrada es completamente gratuita, sin embargo, el año pasado hubo una zona VIP la cual sí tenía una costo adicional, pero solo tenían que entrar al sitio web de salsafestveracruz. com para registrarse y presentar el boleto el día del evento.

¿Dónde es el Salsa Fest 2026?

El Salsa Fest 2025 se llevará a cabo en el Salsódromo de Boca del Río, Veracruz.

Recomendaciones para asistir

Según el sitio del festival, se recomienda siempre tener a la mano su boleto, además de llevar una identificación oficial. Además de llegar 30 minutos antes de la presentación de cada artista.

Entre los objetos que no se pueden llevar son: Cinturones, vidrio, envase de vidrio o aluminio (termos, botellas, vasos, entre otros). Artículos punzocortantes o cualquier objeto que represente riesgo para la seguridadDrogas o estupefacientesBebidas alcohólicas, hieleras, alimentos y bebidas. También dispositivos con láser, drones, pirotecnia, luces de bengala.