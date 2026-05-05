Salsa Fest 2026: Esta es la cartelera, artistas, boletos...

El Festival de la Salsa ya prepara su edición de 2026 para poner a bailar a los amantes de esta música.
El evento se llevará a cabo los días 12, 14 y 14 de junio en Boca del Río, Veracruz, y será completamente gratuito para los asistentes.
Cartelera del Salsa Fest 2026: Esto son los artistas que se presentan
La cartelera de los artistas que se van a presentar ya se dio a conocer, con todo y los días en los que estará cada grupo para poner a bailar a miles de personas.
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12 de junio
- Luis Vázquez
- Lucrecia Homenaje a Celia Cruz
- Guayacán Orquesta
- Chiquito Team Band
13 de junio
- Grupo Niche
- Gilberto Santa Rosa
- Víctor Manuelle
- La India
14 de junio
- Charlie Zaa
- Rey Ruiz
- Alberto Barros
- Olga Tañón
Este año uno de los eventos destacados es el homenaje a Celia Cruz que realizará Lucrecia.
Charlie Zaa, Olga Tañón, así como Grupo Niche serán unos de los artistas destacados, además de la presencia de Gilberto Santa Rosa, quien ya estuvo en la edición de 2025 de este evento de salsa.
Boletos para el Salsa Fest 2026
La entrada es completamente gratuita, sin embargo, el año pasado hubo una zona VIP la cual sí tenía una costo adicional, pero solo tenían que entrar al sitio web de salsafestveracruz. com para registrarse y presentar el boleto el día del evento.
¿Dónde es el Salsa Fest 2026?
El Salsa Fest 2025 se llevará a cabo en el Salsódromo de Boca del Río, Veracruz.
Recomendaciones para asistir
Según el sitio del festival, se recomienda siempre tener a la mano su boleto, además de llevar una identificación oficial. Además de llegar 30 minutos antes de la presentación de cada artista.
Entre los objetos que no se pueden llevar son: Cinturones, vidrio, envase de vidrio o aluminio (termos, botellas, vasos, entre otros). Artículos punzocortantes o cualquier objeto que represente riesgo para la seguridadDrogas o estupefacientesBebidas alcohólicas, hieleras, alimentos y bebidas. También dispositivos con láser, drones, pirotecnia, luces de bengala.