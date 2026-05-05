La Consentida del Señor, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical La Consentida del Señor es un drama chino que explora la historia de una mujer que vive en el desamor de su matrimonio y se encuentra con un hombre en un momento inesperado.

¿De qué trata La Consentida del Señor?

La Consentida del Señor sigue la historia de Lucía, una destacada socialité que es abandonada por su esposo en su noche de bodas, pues se trataba de un matrimonio que auguraba infelicidad.

La Consentida del Señor ı Foto: Especial

Ebria, confunde al heredero Julio con un modelo y acaban involucrados. Él la usa como su “asistente” y cada día le pregunta si se va a divorciar o no.

Esto lleva a que en sus diferentes encuentros, haya una fuerte dinámica donde él le demuestra que es su favorita, ¿ella cederá a sus encantos?

¿Dónde ver La Consentida del Señor,?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Dtamawave. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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