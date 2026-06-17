Alfonso Obregón no estará en Shrek 5 y así reaccionó: ‘No es lo único que hago en la vida’

El actor de doblaje Alfonso Obregón no interpretará a Shrek para la quinta entrega de la exitosa saga de películas de Dreamworks, una noticia que ha dividido opiniones entre los fans del doblaje, pues se trata de la voz original del icónico personaje.

Y si bien muchos ya sospechaban que el histrión no formaría parte del proyecto, el tráiler que se estrenó recientemente al español de Latinoamérica confirmó que el famoso no volverá al proyecto, a pesar de que Eugenio Derbez (Burro) y Dulce Guerrero (Fiona) sí lo harán.

¡Ya viene! ¡Una nueva aventura! Disfruta Shrek 5, 2027, solo en cines. #Shrek5 pic.twitter.com/7ygDb0w0tr — Universal Pictures México (@UniversalMX) June 16, 2026

Entre las críticas por el rediseño de los personajes, se sumaron quienes defendían que Alfonso Obregón debió haber regresado a interpretar a Shrek, aunque otros indicaron que hizo demasiadas peticiones para regresar a la saga.

Entre ellas, estaba ser el director de doblaje, tener un mayor salario y que en la promoción de Latinoamérica destacara su nombre. Parece ser que fueron peticiones que Dreamworks simplemente no aceptó.

Alfonso Obregón reacciona al tráiler de Shrek 5

A través de su cuenta de Instagram, Alfonso Obregón se sinceró sobre su ausencia en la quinta película del ogro verde que marcó un antes y un después en las películas animadas.

“Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli”, comenzó en una publicación donde aparece el personaje bailando en baja definición, “sin comentarios. Me reservo mi opinión”, declaró.

También agradeció por el apoyo que ha recibido de su comunidad tras quedar fuera de este proyecto y aclaró que no se siente mal por ya no interpretar a Shrek en la nueva entrega.

“Gracias por todos TODOS sus mensajes de apoyo, pero no pasa nada en serio, no es lo único que hago en la vida, pero de nuevo GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor", destacó.

Como respuesta, sus fans le dijeron que ellos lo consideraban a él como el único y original Shrek de Dreamworks. Hasta el momento, no se ha mencionado el nombre de quien será la nueva voz de Shrek.

Cabe mencionar que el famoso sí hizo algunos intentos para convencer al estudio de su regreso como Shrek, como la campaña #MiOgroFavorito impulsada por él mismo donde le pedía apoyo a fans para volver a la saga.

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