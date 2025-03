¿No estará en Shrek 5? Alfonso Obregón revela que está ‘vetado’ del doblaje | VIDEO

Alfonso Obregón, quien es famoso por ser la voz al español latino de Shrek, se encuentra en un momento complicado de su carrera, tras haber sido acusado de abuso sexual por parte de una de sus alumnas de doblaje, motivo por el que estuvo en prisión el año pasado.

El actor de doblaje ya fue declarado inocente por las acusaciones de abuso. Sobre ello, Alfonso Obregón había declarado en el pasado que habían surgido por indicarle que debía ‘apretar el cu**’ para mejorar su voz. Al parecer, estas acusaciones han dañado la carrera de la voz de Shrek.

Actor de doblaje Alfonso Obregón para doblar a Shrek pide 2 cosas básicas:

- Un pago justo por su trabajo

- Que le den los créditos



Gente resentidita con actores de doblaje quien sabe por qué: pic.twitter.com/lCtxbxcnVt — Jeffar 🔥 Destripando la FAMA (@JeffarVlogs) March 8, 2025

En el pasado reciente, el actor de doblaje comentó que solo aceptaría volver a interpretar al ogro verde si le daban el reconocimiento que merecía como la voz oficial del personaje, así como celebran los nombres de los star talents como Eugenio Derbez, quien hace la voz de Burro.

Alfonso Obregón menciona que está vetado

En una conversación reciente con Jeffar Vlogs, el actor de voz indicó que las acusaciones de abuso que lo llevaron a estar preso, han mermado su carrera, pues al parecer, algunos estudios lo tendrían ‘vetado’ por la situación, al no querer relacionarse con una mala reputación.

“Definitivamente esas cosas afectan, las cosas cambian. Yo no estoy trabajando en el doblaje, estoy haciendo muy poquito. Estoy, podríamos decir, vetado de varias empresas en donde los gerentes son fanáticos religiosos, inquisidores y tienen la actitud de querer destruir a los hombres solo por ser hombres”, declaró.

Ante esto, el actor asegura que ha encontrado otras oportunidades laborales: “Estoy trabajando, ando dando clases en línea y ya me están invitando a convenciones de nuevo. No me preocupa tanto”, comentó en la entrevista.

¿No estará en ‘Shrek 5′?

Alfonso Obregón ha dado voz a varios personajes icónicos como Kakashi en Naruto y Marty en Madagascar, además de su papel en la saga de Shrek.

Para este último proyecto, la participación de Alfonso Obregón es muy importante para los fans de la franquicia, pues él da vida a Shrek. Hasta el momento, no se sabe si él podría formar parte del proyecto, ya que ha mencionado que no lo han contactado para regresar al papel.