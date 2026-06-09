¿Fernanda Brown es hombre? La verdad sobre su género

Ya comenzó la segunda temporada de Volverías con tu ex? y una de las personalidades que más llama la atención es el ingreso de Fernanda Cortés, mejor conocida de manera internacional con su nombre artístico, Fernanda Brown.

Con 37 años de edad, la drag queen chilena entró al encierro de ex parejas con la historia de su romance clandestino con su ex, Christopher Peral, un amor que terminó de la pero manera posible.

¿Cuál es el género de Fernanda Brown?

Uno de los grandes cuestionamientos que tiene la gente sobre Fernanda Brown es cuál es su género, pues cabe mencionar que en el mundo hay todavía mucho desconocimiento sobre la comunidad transexual.

Por quienes se preguntan si Fernanda es hombre, la respuesta es no. Es una destacada modelo, artista trans y figura del espectáculo chileno, nacida el 7 de diciembre de 1990.

La mujer es ampliamente reconocida por su trayectoria en el arte del transformismo, su carisma y su salto a la televisión abierta, siendo una figura que da visibilidad a la comunidad

Ella aceptó su orientación sexual desde joven y fue a loas 16 años de edad que decidió abandonar su hogar frente a una realidad compleja. En 2007, impulsada y apadrinada por la transformista Paulette Favres, se vistió de mujer por primera vez.

Su nombre artístico nació inspirándose en el apellido del actor chileno Felipe Braun y rápidamente, se posicionó como una de las artistas más bellas y cotizadas de la escena nocturna de Santiago, trabajando estrechamente con figuras como Botota Fox.

Tras años identificándose como transformista, Fernanda inició un proceso de transición hormonal y cirugías de reafirmación para vivir plenamente como mujer, compartiendo activamente sus avances y reflexiones con sus seguidores.

Además de este proceso médico, Fernanda ha atravesado otros momentos complejos, pues en febrero del 2022 fue diagnosticada con cáncer. Se le instaló un catéter en la clavícula para iniciar sus sesiones de quimioterapia.

Afrontó la noticia de manera optimista en sus redes sociales, definiéndolo públicamente como “una aventura más” y afirmando que no tenía miedo. En julio del mismo año, compartió con sus seguidores que el cáncer estaba dejando su cuerpo y que sus exámenes médicos mostraban que estaba sanando aceleradamente.

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