¿Quién es La Chiquitibum del Mundial México 86?

En el Mundial de 1986 en México, una joven que llamaban ‘La Chiquitibum’ se convirtió en sensación durante la justa deportiva a raíz de haber salido en un anuncio en el que destacó por su belleza y magnetismo.

A pesar de que la joven no aparecía durante todo el comercial, sino por apenas unos segundos, rápidamente fue identificada por muchos como ‘La Novia del Mundial’ por su gran porte.

La mujer lucía una playera corta de la marca de cerveza que promocionaba el anuncio y unos pantalones blancos a juego. Asimismo, llevaba su cabello chino peinado conforme a la moda de la época y unos grandes aros como aretes.

El apodo lo obtuvo a partir de la canción que sonaba de fondo en el comercial, en el que repetían “chiquitibum, a la bim bom ba” mientras animaban al posible triunfo de la Selección Mexicana. Todo esto mientras ella saltaba en las grabas y cantaba la porra con el resto.

Así luce ahora La Chiquitibum

A décadas de su salto a la fama, la mujer cuyo nombre es Mar Castro, mantiene esa esencia que la convirtió en un ícono de belleza durante el Mundial. Tras alejarse de los reflectores, se sabe que fue a buscar suerte a Los Ángeles.

Ahí, Mar logró formar una carrera como cantante, productora y escritora. Actualmente, todavía luce una melena rojiza bastante llamativa y conserva un estilo casual pero que la hace lucir hermosa.

Se estima que la mujer tiene alrededor de 60 años de edad, pues se presume que grabó la campaña publicitaria con entre 17 y 20 años de edad. Según contó anteriormente, ella fue quien decidió cortar su camiseta porque “le quedaba muy pequeñita”, sin esperar que eso la convertiría en ‘la novia del mundial’.

¿Hay una nueva Chiquitibum para el Mundial 2026?

Si bien se desconoce si alguien lograría revivir el furor con la misma naturalidad que la Chiquitibum original, en TUDN apuestan por Dania Méndez para convertirse en la nueva “novia del Mundial”, tras anunciar que se integraba a La Jugada del Verano, por lo que se encargará de realizar varias coberturas.

La ex integrante de Acapulco Shore es actualmente una creadora de contenido con 4.8 millones de seguidores en TikTok, y 3.7 en Instagram. A través de los años, ha participado en programas de telerrealidad, conducción y proyectos de redes sociales.

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