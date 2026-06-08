Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana a tres días del inicio del Mundial 2026

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol, previo al Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum abanderó a la Selección Mexicana a tres días del inicio del Mundial 2026, durante una ceremonia realizada en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La Presidenta de México entregó el lábaro patrio al portero Guillermo “Memo” Ochoa, quien será uno de los representantes del combinado nacional en la justa mundialista y disputará su sexta Copa del Mundo.

⚽️ 🇲🇽 La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana, previo a su participación en la Copa Mundial de Fútbol 2026. https://t.co/regRPf8n22 pic.twitter.com/P0yhfRW8TU — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 8, 2026

Los 26 futbolistas que integran la convocatoria de México recibieron el abanderamiento antes del debut del equipo dirigido por Javier Aguirre, que enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo en el Estadio Ciudad de México.

Al evento asistieron también Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); Mikel Arriola, comisionado de la FMF y presidente de la Liga MX; además de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol, previo al Mundial 2026. ı Foto: Captura de video

Durante la ceremonia, Memo Ochoa fue el encargado de portar la bandera nacional tras recibirla de manos de Claudia Sheinbaum. Para 14 jugadores del plantel, el Mundial 2026 representará su primera participación en la máxima competencia del futbol internacional.

El abanderamiento de la selección por parte del titular del Poder Ejecutivo forma parte de una tradición previa a las Copas del Mundo, en la que los Presidentes de México entregan el lábaro patrio a los futbolistas antes de la competencia.

Abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Ciudad de México https://t.co/NF0VPdffTG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

La mandataria destacó, en su Conferencia del Pueblo, la importancia de este acto protocolario, el cual simboliza no sólo la entrega de la bandera, sino también el compromiso de los futbolistas de representar a México con honor en el torneo más prestigioso de futbol.

La ceremonia de abanderamiento es un rito que antecede a la Copa del Mundo, donde los miembros del equipo nacional reciben el lábaro patrio, un gesto que encarna la esperanza y la unidad del país.

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