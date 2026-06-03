Javier Aguirre se une a una exclusiva lista reservada para los grandes entrenadores en Mundiales

Javier Aguirre en un partido de México antes de la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se prepara para vivir una nueva Copa del Mundo al mando de la Selección Mexicana. En Norteamérica 2026 el Vasco se unirá a un selecto grupo de entrenadores que hicieron historia en la máxima justa deportiva.

Aguirre se convertirá en uno de los estrategas que han dirigido en tres o más ediciones de la Copa del Mundo, todas ellas al mando de México, escuadra a la que ha representado en total 4 veces, pues a sus 3 experiencias como DT se suma el Mundial del 86 como jugador.

Javier Aguirre en conferencia de prensa. ı Foto: Mexsport

Los Mundiales de Javier Aguirre como entrenador

Corea-Japón 2002

Sudáfrica 2010

Norteamérica 2026

La historia de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana en Mundiales empezó en Corea-Japón 2002, en donde hizo del equipo líder de Grupo G con victorias sobre Croacia y Ecuador, y un empate ante Italia. Sin embargo, fue cuando el Tricolor perdió ante Estados Unidos en octavos de final.

El Vasco repitió como estratega en Sudáfrica 2010. De nuevo calificó al equipo a octavos de final, instancia en donde cayó ante la Selección de Argentina. Ahora el exjugador del América espera el arranque de la Copa del Mundo 2026 para vivir su tercera justa como DT nacional.

Javier Aguirre durante el México vs. Ghana. ı Foto: Mexsport

Los entrenadores con más Mundiales dirigidos

Nombres-Nacionalidad-Copas del Mundo dirigidas

Carlos Alberto Parreira (Brasil)-6

Bora Milutinovic (Yugoslavia)-5

Sepp Herberger (Alemania)-4

Walter Winterbottom (Inglaterra)-4

Lajos Baróti (Hungría)-4

Helmut Schön (Alemania Occidental)-4

Henri Michel (Francia)-4

Oscar Tabárez (Uruguay)-4

Constantin Radulescu (Rumania)-3

Karl Rappan (Austria/Alemania)-3

Gavriil Kachalin (Unión Soviética)-3

Enzo Baerzot (Italia)-3

Guy Thys (Bélgica)-3

Mario Zagallo (Brasil)-3

Guus Hiddink (Países Bajos)-3

Sven Goran Eriksson (Suecia)-3

Lars Lagerbäck (Suecia)-3

Luiz Felipe Scolari (Brasil)-3

Hernán Darío Gómez (Colombia)-3

Joachim Low (Alemania)-3

Los entrenadores con más Copas del Mundo jugadas son el brasileño Carlos Alberto Parreira y el yugoslavo Bora Milutinovic, un viejo conocido de la Selección Mexicana.

Carlos Alberto Parreira dirigió a Kuwait (1982), Emiratos Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 y 2006), Arabia Saudita (1998) y Sudáfrica (2010). Parreira fue rival de Javier Aguirre en la justa africana y en el 94 levantó el trofeo con la Canarinha.

Por su parte, Bora Milutinovic comandó a México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002). Su mejor resultado fue cuartos de final en 1986 con el Tricolor y con Aguirre como jugador.

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