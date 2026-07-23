Mora, el mexicano más valioso en la historia de la Liga MX

Gilberto Mora sigue escribiendo su nombre con letras de oro en el futbol mundial. El juvenil mexicano se convirtió en el jugador más caro en la historia de la Liga MX, según Transfermarkt. Después de la Copa de Norteamérica 2026, los reflectores no paran de alumbrar al atacante de los Xolos de Tijuana y sus actuaciones provocan que más equipos de las grandes ligas de Europa lo volteen a ver.

Actualmente el nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene un valor en el mercado, según la página especializada, de 28.5 millones de dólares y dicha cifra no solamente lo coloca en la cima de la Liga MX, sino que también en la de todos los seleccionados nacionales, pues el más cercano es Santiago Gimenez, pero la poca actuación del Bebote en el certamen y en el Milan, tras su lesión, lo ha marginado y su costo es de 20.5.

15 tarjetas rojas se mostraron en la justa

El podio en la Liga MX lo completa Armando González y Érik Lira, los tres son mexicanos y se espera que pronto prueben suerte en el Viejo Continente, ya que diversos reportes indican que hay equipos interesados en sus servicios, pero todavía no se logra concretar un arreglo.

Antes de este crecimiento exponencial, Morita estaba valuado en 11.4 millones de dólares y era uno de los jugadores mejor posicionados en dicha estadística, pero el Mundial 2026 catapultó a él y a muchos otros mexicanos que lograron destacar en el certamen.

104 partidos se disputaron en la Copa del Mundo

Hay que recordar que Gilberto Mora no puede partir a Europa hasta no ser mayor de edad, pero conjuntos como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool y hasta el Borussia Dortmund ya preguntaron por él.

“Mora, el mexicano de 17 años, disputó cinco o seis partidos en esta Copa del Mundo. Con apenas 17 años, es el gran talento de México y ya está en la lista de muchos clubes europeos. También he escuchado que el Borussia Dortmund ya ha comenzado a mostrar cierto interés por él”, dijo la legendaria leyenda alemana en la sección “Lothar legt los” del periódico BILD.

16 ciudades fueron anfitrionas en el torneo

Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, sabe que es primordial que el jugador se vaya lo antes posible a Europa, pero también tiene claro que no se deben de precipitar con la decisión y, por lo mismo, le ha dicho que vayan paso a paso hasta encontrar el lugar idóneo para que siga su crecimiento futbolístico.

Mora y Pimenta estuvieron juntos viendo el partido de Noruega en la Copa del Mundo, la empresaria invitó al futbolista para que acudieran a Miami y estuvieran apoyando a Erling Haaland, jugador al que también representa, al igual que a otro mexicano como Santiago Gimenez.

308 goles se marcaron en el campeonato

“Yo creo que mirar otros partidos importantes siempre hace crecer a un futbolista. Ver partidos en vivo, no es igual que verlos por televisión. Entonces, yo tuve la suerte de que tenía unos días libres, pocos días, y el partido era en Miami, muy cerquita. Estábamos allá y le dije ‘vamos juntos, porque lo vamos a vivir juntos’. También tuve la suerte de que se diera esa oportunidad, entonces tiene un punto de conexión muy especial”, señaló Rafaela Pimenta con Fox Sports.

Otro de los mexicanos que está muy cerca de partir a Europa es Érik Lira, quien es pretendido por equipos de LaLiga de España y también en Holanda y Portugal. Se espera que tras el Mundial, varios aztecas vayan al Viejo Continente para aumentar su nivel de cara a la justa mundialista que se llevará a cabo en 2030.

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