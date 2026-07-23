Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Esta es la actividad de los mexicanos este 24 de julio

La Delegación Mexicana arranca su andar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Este viernes 24 de julio arrancan oficialmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la ceremonia de apertura, pero también entran en actividad parte de toda la Delegación Mexicana, quienes buscarán iniciar con el pie derecho su participación.

La edición 2026 de los juegos tiene como sede principal Santo Domingo, que recibe de nuevo la magna justa por primera vez desde 1974. México llega como potencia en la región, siendo el país con más medallas totales ganadas y el segundo con más oros.

🚣‍♀️🔥 ¡KENIA LECHUGA ESTÁ LISTA! La subcampeona mundial Kenia Lechuga arranca su camino hacia el podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 🇩🇴

Llega con una temporada de ensueño y este sábado va con todo por su primer gran reto. ¡Orgullo puro! 🥇✨ pic.twitter.com/InDhsWX3Bu — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 23, 2026

México en Santo Domingo el 24 de julio

Tiro con arco-Compuesto individual y por equipos femenil: Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández.

Tiro con arco-Compuesto individual varonil: Sebastián García, Lot Méndez y Rodrigo González.

Tiro con arco-Compuesto mixto: Sebastián García y Dafne Quintero.

Tiro con arco-Recurvo individual y por equipos femenil: Alejandra Valencia (medallista olímpica), Ana Vázquez y Ángela Ruiz.

Tiro con arco-Recurvo individual y por equipos varonil: Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla.

Tiro con arco-Recurvo mixto: Matías Grande y Ana Vázquez.

Clasificatorias a partir de las 09:00 horas

Bádminton-Equipo mixto: México vs. Colombia (fase de grupos preliminar)-09:00 y 15:00 horas

Polo acuático-Selección Femenil: México vs. Cuba (Ronda preliminar)-09:40 horas

Tenis-Rondas eliminatorias en la rama individual masculina, femenina y octavos de final en dobles- 09:00 horas

Ya ondea nuestra bandera en la Villa Centroamericana.🇲🇽

Es la señal de que comienza el sueño de la Delegación Mexicana en Santo Domingo 2026. Nuestros atletas están listos para competir con entrega, orgullo y el corazón por México. 💚🤍❤️

¡A dejar el nombre de nuestro país en lo… pic.twitter.com/lWV3TSyTKO — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 23, 2026

El calendario de actividad mexicana en los Juegos

Los mexicanos ya iniciaron su andar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con participaciones en polo acuático y bádminton, disciplinas que se estrenaron antes del ceremonia de apertura.

Este 24 de julio los deportes en actividad son tiro con arco, bádminton, tenis y el polo. El sábado 25 inician el ciclismo de ruta, el ajedrez con el golf o las aguas abiertas, el remo, el taekwondo y el tiro deportivo.

El martes 28 de julio se realiza el ciclismo de pista y la natación, mientras que el 29 debutan los clavados, el futbol y el voleibol.

El 1 de agosto debuta el boxeo, así como las pruebas cross country del ciclismo de montaña, además del ciclismo de ruta y el triatlón. El 2 de agosto inicia el atletismo y la gimnasia artística.

aar