¡No se va! Luka Modrić renueva con el AC Milan por un año más

El capitán croata Luka Modrić firmó el jueves un nuevo contrato por una temporada más con el AC Milan, cuando cumplirá 41 años. El talentoso mediocampista comandará a los rojinegros en la Serie A.

Los Rossoneri anunciaron el jueves la ampliación del contrato de Modrić luego que el volante disputó su quinto Mundial. Fue titular en los cuatro partidos al frente de Croacia y superó las 200 apariciones con la selección nacional.

“Ci vediamo presto" 🔜

Parola di Luka Modrić pic.twitter.com/IybmopjSyg — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

El ganador del Balón de Oro de 2018 seguía en el campo tras 109 minutos cuando la campaña de Croacia terminó de forma controvertida con un gol anulado en la derrota 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final.

“Uno de los mejores y más icónicos jugadores del fútbol mundial, el croata continuará su camino con la camiseta rossonera”, dijo el Milan en un comunicado.

El Milan terminó quinto en la Serie A en la primera temporada de Modrić en San Siro y disputará la Liga Europa esta temporada bajo el nuevo entrenador Ruben Amorim.

Luka Modrić es un jugador de clase mundial y aunque ya no está en el mejor de los momentos físicos de su carrera, su inteligencia en el campo lo hacen destacar en la Serie A, en donde buscará sumar un título más a su impresionante palmarés.

El capitán croata tiene seis títulos de Champions League, siendo de los jugadores que más veces ha ganado el máximo torneo continental a nivel de clubes. Además, con el Real Madrid conquistó cuatro veces LaLiga de España.

El exjugador del Tottenham presume también de cinco medallas de la Supercopa de Europa, así como cuatro campeonatos del Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.

Otros títulos son dos Copa del Rey, cinco Supercopa de España, tres Liga de Croacia, dos Copa de Croacia y una Supercopa de Croacia.

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