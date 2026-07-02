El hermoso abrazo entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric que pone sensibles a los madridistas (VIDEO)

Portugal y Croacia se enfrentaron en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero lo que se llevó los reflectores fue el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos jugadores que lograron múltiples títulos con la camiseta del Real Madrid.

Tanto el portugués como el croata salieron como campeones de su respectiva selección para buscar el pase a los octavos de final y cuando realizaron el volado en el mediocampo intercambiaron sus banderines para después fundirse en un abrazo que trajo muchos recuerdos a los aficionados madridistas.

A moment between the two captains of Portugal and Croatia, former teammates, Cristiano Ronaldo and Luka Modric. Tonight one has their last dance at the World Cup. @SportyTV pic.twitter.com/cojEWWDlAN — Sara Poraria (@saraporaria) July 2, 2026

Portugal y Croacia se enfrentaron por primera vez en un Mundial

Portugal contra Croacia, Cristiano Ronaldo vs. Luka Modric, es uno de los enfrentamientos que los dieciseisavos de final del torneo internacional nos regaló, y la cancha del Estadio Toronto será testigo de este choque.

Aunque ambas escuadras son parte de la UEFA y se han visto las caras en torneos como la Eurocopa o la Nations League, en la historia de las Copas del Mundo nunca se habían emparejado, ya sea en fase de grupos o ronda de eliminación.

El primer registro que se tiene de esta rivalidad ocurrió en junio de 1996, cuando la Selección de los Escudos derrotó a los croatas por marcador de 3-0 en el Grupo D de la Eurocopa. La última ocasión fue en noviembre del 2024, cuando igualaron el tablero 1-1 en la segunda vuelta de la fase de grupos de la Nations League, ocasión en la que Portugal avanzó como primer puesto con 14 puntos y Croacia fue segundo con ocho unidades, tras seis jornadas.

Cristiano Ronaldo and Luka Modrić reunited 🤝 pic.twitter.com/v4mRY1GhaR — B/R Football (@brfootball) July 2, 2026

Cristiano Ronaldo y Luka Modric están en su Last Dance en la Copa del Mundo

Tanto Cristiano Ronaldo como Luka Modric son dos de los mejores jugadores del mundo y ganadores de cinco Champions League con el Real Madrid, pero este año están disputando sus últimos compromisos con la escuadra de su país.

El portugués y el croata quieren llevar a su selección lo más lejos posible en el torneo para buscar el título del Mundial. Los Ardientes saben lo que es jugar una final, mientras que la Selección de los Escudos lo más lejos que ha llegado es a las semifinales.

El ganador de esta eliminatoria se verá las caras con España en los octavos de final. El conjunto de Luis de la Fuente dejó en el camino a Austria por marcador de 3-0.

DCO