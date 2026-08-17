Reportera queda noqueada tras recibir un brutal balonazo en pleno partido (VIDEO)

La reportera brasileña Sibele Santos recibió un fuerte balonazo en la cara en pleno partido.

Una reportera identificada como Sibele Santos cayó noqueada después de recibir un fuerte balonazo durante el partido entre Gama y São José de Porto Alegre, equipos que forman parte de la Serie D de Brasil, la cuarta categoría profesional.

La peculiar situación ocurrió en los primeros minutos del encuentro, cuando Tiago Pedra, defensa del São José de Porto Alegre, pateó con una fuerza brutal el balón momentos después de que el mismo había salido por la línea de fondo.

em brasília, grosseiramente falando, o zagueiro tiago pedra, do são josé, desmaiou uma fotógrafa com uma bicuda. a bola já tinha saído pela linha de fundo e o jogador emendou uma pancada na cabeça da menina, que logo foi ao chão. pic.twitter.com/47boNF3vRg — árbitro de vídeo (@leandrolopes) August 16, 2026

El esférico impactó de lleno en el rostro de la reportera, quien estaba detrás de una de las porterías grabando la acción con su celular, pero tras el balonazo cayó al césped, a pesar de que en los segundos posteriores al golpe hizo lo posible por mantenerse en pie. Cuerpos de emergencia de ambos equipos acudieron en su auxilio.

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¿Cómo se encuentra la reportera tras el balonazo recibido?

La situación no pasó a mayores y momentos después del balonazo recibido la reportera pudo continuar en el partido de la Serie D de Brasil, que terminó con marcador de 4-0 en favor del Gama.

La propia Sibele Santos compartió una foto en sus redes sociales, donde reveló que todo quedó en un susto y se encontraba en perfecto estado. “Estoy bien, amigos, a pesar del susto”, fue lo que escribió.

Reportera cree que el balonazo fue a propósito

La reportera Sibele Santos está convencida de que Tiago Pedra le dio el balonazo de manera intencional, pues considera que no tenía necesidad de impactar la esférica de esa manera cuando ya había terminado la jugada.

La periodista declaró después del cotejo que el incidente fue consecuencia de “pura maldad”, ya que piensa que fue innecesario que el defensa del São José de Porto Alegre se deshiciera del balón de esa manera.

La goleada del Gama sobre el São José de Porto Alegre derivó en su ascenso a la Serie C, la tercera máxima categoría del balompié brasileño.

EVG