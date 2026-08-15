¿Llega la bomba de la Liga MX? América busca en Brasil a su nuevo delantero estrella y ya tienen respuesta

América sigue buscando refuerzos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y ahora su interés ha llevado a las Águilas hasta Brasil, en donde se dice está uno de los delanteros que podrían llegar a Coapa.

De acuerdo con reportes de medios internacionales y nacionales, el América quiere a un delantero sudamericano para mejorar su ofensiva y quieren quitarle al Gremio a Carlos Vinicius. Se dice que los cremas hicieron una propuesta, pero el ariete la rechazó.

La negativa de Carlos Vinicius de venir a jugar a la Liga MX hicieron que las negociaciones se estancaran y parece que el delantero de 31 años de edad no llegará, a pesar que le hicieron una jugosa propuesta salarial para convencerlo.

Carlos Vinicius, exjugador de ligas como Inglaterra, Turquía, Italia, Portugal, entre otros, tenía una oferta de siete millones de dólares al año como sueldo, ya que su deseo personal es jugar más tiempo en el Gremio.

Carlos Vinicius es un delantero centro brasileño de 31 años y 1.91 metros de estatura que actualmente milita en el Gremio de Porto Alegre, con experiencia en equipo como Napoli, Galatasaray, Benfica, PSV, Tottenham y otros.

El ariete fue compañero del mexicano Raúl Jiménez en el Fulham en la Premier League y se pensaba como alternativas en el ataque americanista, que actualmente tiene a Alejandro Cárdenas, Patricio Salas o José Raúl Zúñiga.

Carlos Vinicius se dio a conocer en Europa tras brillar con el Benfica de Portugal, en donde fue campeón de goleo, lo que le valió dar el salto a clubes de jerarquía como Tottenham Hotspur y Fulham en Inglaterra, pero no destacó de la misma manera.

Después de jugar en Londres se marchó por un breve periodo de tiempo a la Ligue 1 con el Mónaco y la liga turca con Galatasaray. Tras concluir su etapa en el Viejo Continente, regresó a su país en 2025 para convertirse en referente del Gremio de Porto Alegre.

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