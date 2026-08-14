El América pierde el liderato, pero avanza en Leagues Cup

FUTBOLISTAS del América se lamentan después de caer en la tanda desde los 11 pasos, ayer, en Estados Unidos.

La fase de grupos de la Leagues Cup llegó a su fin con los últimos cinco compromisos. América y Cruz Azul se jugaban su pase a los cuartos de final de la competencia, ya que una derrota los dejaba fuera del certamen internacional y La Máquina sufrió un duro descalabro ante el Chicago Fire que los eliminó en la tercera fecha.

El torneo internacional ya tiene a sus ocho invitados a la ronda de eliminación directa. La Liga MX tendrá al América, León, Toluca y Monterrey como sus representantes en busca de ganar el título del certamen binacional por primera vez desde que la competencia cambió de formato. Por su parte, la MLS tiene al Chicago Fire, Real Salt Lake, Austin FC y Columbus Crew como las instituciones que pelearán por mantener la hegemonía.

El Dato: Santos consiguió su primera victoria en la Leagues Cup 2026 después de vencer al Philadelphia Union por marcador de 2-0. Ya estaban eliminados del campeonato.

El equipo de Guillermo Almada amarró su pase a los cuartos de final, pero avanzó como el segundo mejor equipo de la Liga MX, ya que necesitaba una victoria ante el Austin FC para quitarle el liderato al Club León. Los Panzas Verdes terminaron la fase de grupos invictos, con tres victorias y nueve puntos.

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El primer tiempo terminó con el empate a cero en el marcador y con llegadas de peligro frente al marco rival en ambas porterías. El equipo de Guillermo Almada fue el que logró abrir el marcador en los primeros minutos del compromiso.

32 Victorias logró la MLS en la primera ronda

Kevin Álvarez se estrenó con las Águilas en la Leagues Cup al marcar el de la ventaja a los 48’. El lateral mexicano mandó un servicio desde la banda derecha, el cual no fue contactado por ningún compañero ni algún rival y se terminó colando en la portería de Brad Stuver.

Los azulcremas no lograron mantener la ventaja en el marcador ni aumentar su cuenta de goles en el partido, lo que terminó dándole el empate al conjunto de la MLS que con este resultado amarró su pase a la siguiente ronda del certamen.

Myrto Uzuni apareció al 67′ de juego y con un remate colocado dentro del área logró vencer a Rodolfo Cota que apenas se estaba recuperando de una acción pasada con uno de los delanteros del Austin.

El compromiso se mantuvo 1-1 hasta el final de los 90 minutos y el ganador se definió en la tanda de penaltis. Guillermo Almada confía en los futbolistas jóvenes de Coapa y nuevamente mandó de titular al delantero Alejandro Cárdenas.

Las Águilas empataron en los 90 minutos con los Robles y tuvieron que conformarse con un punto al caer en la tanda de penaltis. Cristian Borja falló su cobro en la muerte súbita y el conjunto de la MLS se llevó una unidad más para clasificar a los cuartos de final como el segundo mejor.

Después de levantar el título de la Liga MX y ganar el Campeón de Campeones, el Cruz Azul quedó eliminado en la fase de grupos del torneo después tras caer derrotado a manos del Chicago Fire en la última fecha del certamen. Fue la diferencia de goles lo que dejó fuera a La Máquina y puso al Monterrey en el cuarto puesto para que los regiomontanos disputen los cuartos de final.

El primer gol del compromiso llegó a los 67 minutos de juego, Puso Dithejane mandó al fondo de las redes el balón para poner contra las cuerdas al conjunto de la Liga MX, lo que generó que Joel Huiqui realizará algunos cambios.

Nicolás Ibáñez le dio un respiro al conjunto cementero al minuto 81, pues logró la anotación que le dio el empate al Cruz Azul y con lo que aseguraban su participación en los cuartos de final de la competencia entre la Liga MX y la MLS.

Lamentablemente el equipo de La Noria no supo mantener el empate y recibió otro gol en el tiempo de compensación. Puso Dithejane apareció dentro del área para empujar la esférica y conseguir la victoria para el Chicago Fire a falta de dos minutos en el cronómetro.

Con este resultado, la Leagues Cup ya tiene a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la competencia. Por la Liga MX León, América, Toluca y Monterrey serán los que peleen por el cetro y del lado de la MLS Chicago Fire, Real Salt Lake, Austin FC y Columbus Crew disputarán la fase de eliminación directa.

Los cuartos de final se llevarán a cabo el 26 y 27 de agosto, las semifinales el 2 y 3 de septiembre y el campeón se conocerá el 5 o 6 de septiembre.