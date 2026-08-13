Miri Martínez es una creadora de contenido mexicana que ha ganado gran popularidad en TikTok gracias a sus videos de lip sync y baile. Descubre quién es esta joven, cuál es su edad, de dónde es y cuáles han sido sus clips más virales.

Miri Martínez: ¿Quién es la popular estrella de TikTok? Edad, de dónde es y su video más viral

Miri Martínez nació el 19 de julio de 2007 en Monterrey, Nuevo León, en México, por lo que actualmente tiene 19 años. Su signo zodiacal es Cáncer.

Comenzó a publicar en TikTok en febrero de 2024 y rápidamente atrajo la atención de millones de usuarios. Actualmente su cuenta @miranda__114 tiene más de 82 mil seguidores y 1.4 millones de seguidores.

Miri Martínez suele publicar videos de baile y suele sincronizar canciones de artistas reconocidos como Young Miko, J Balvin y Ozuna, y últimamente corridos tumbados.

En Instagram, donde se encuentra bajo el usuario @miri_martinezx, tiene más de 39 mil seguidores, pero suele compartir más contenido en TikTok.

El video más viral de Miri Martínez

Uno de los videos de Miri Martínez más virales en TikTok acumula más de 1.8 millones de reproducciones y más de 300 mil Me gusta. En el clip la joven de Monterrey aparece bailando el tema “Bonnie & Clyde” interpretado por Alan Arrieta y Miranda León.

En otro clip popular de la misma plataforma, con más de 638 mil reproducciones, Miri Martínez canta “Tú tú tú” de Edgardo Nuñez y Clave Especial.

Además, la influencer publicó un video, que tiene más de 560 reproducciones, en el que luce un vestido verde, una banda en la que se lee “Monterrey” y una corona, lo que indica que participó en un concurso de belleza o como edecán.

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