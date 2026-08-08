En La Casa de los Famosos México 2026, Luis Chaparro sorprendió a sus compañeros al revelar un fraude que vivió con el influencer guatemalteco Alejandro Sago.

La conversación que el mexicano tuvo con Fede Vigevani, Flor Vigna y Aldo Rendón destapó una historia de extorsión que involucró dinero y el control de un canal digital que es muy conocido en redes sociales.

Luis Chaparro revela que el influencer Alejandro Sago lo extorsionó: ‘Fue un ching* de feria’

Luis Chaparro relató recientemente que Alejandro Sago, con quien había trabajado previamente, se adueñó del canal Sin Comentarios al vincularlo a otra cuenta de AdSense sin avisar. “Uno de los que estaba, que ya no está, nos quitó un chingo de feria”, expresó.

El habitante de LCDLF México narró a Fede Vigevani, Flor Vigna y Aldo Rendón que Sago se presentó como productor y editor, aprovechando su experiencia en podcasts para ganar confianza. Sin embargo, terminó controlando el canal y se negó a devolverlo a menos que recibiera un pago.

“Se fue con el canal y no nos lo devolvía. A menos que le pagáramos su porcentaje. Nos pidió 400 mil pesos”, dijo Luis Chaparro, indignado por la situación.

Chaparro subrayó que, aunque Alejandro Sago cumplía con su trabajo, siempre cuidaba su imagen y finalmente se quedó con el proyecto. El testimonio del creador de contenido generó sorpresa entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 y en el público que sigue el pódcast 5INCO MENTARIOS.

🔴 LUIS CHAPARRO EXPONE AL INFLUENCER GUATEMALTECO ALEJANDRO SAGO ‼️😱



“Nos quitó un chingo de feria... Se fue con el canal y no nos lo devolvía a menos de que le pagáramos. Nos pidió 400 mil pesos (24 mil dólares)”.



Y no sería la primera polémica que protagoniza SAGO. Durante… pic.twitter.com/7Q4g2hirb8 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 8, 2026

¿Quién es Alejandro Sago?

Alejandro Sago es un influencer guatemalteco que ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo polémico y su participación en proyectos digitales. Ha trabajado como creador de contenido y productor.

Hasta el 2025 trabajó con Luis Chaparro en 5INCO MENTARIOS Podcast.

Actualmente tiene más de 719 mil seguidores en Instagram, donde se encuentra como @alejandro_sago.

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