¿Quién es Luis Chaparro? Edad, de dónde es y estatura

Luis Chaparro es uno de los nombres que destacan como uno de los participantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026, pues las pistas en redes sociales daban a entender la posible participación del creador de contenido como uno de los habitantes del programa.

Su perfil destaca por la creación de contenido en redes sociales y su participación en eventos públicos, como la inauguración del Mundial 2026, donde fue invitado junto a otros creadores digitales.

¿Quién es Luis Chaparro?

Luis Chaparro es un influencer de 29 años de edad. Cumple años el 18 de mayo de 1997. Acumula más de 500 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado a su estilo de vida y tiene un podcast llamado 5inco mentarios.

Saltó a la fama después de que entró al casting de Eugenio Derbez en los que estaba buscando a sus “hijos adoptiktoks” y quedó entre los seleccionados por el comediante, lo que le ganó varios seguidores en diversas plataformas.

El famoso mide aproximadamente 1.83 metros, a pesar de usar un nombre de usuario humorístico que bromea con su altura, pues es conocido en redes como @nosoychaparro.

Después, en redes sociales se hizo polémica después de que el terminó una relación de varios años con la influencer Lily García, con quien mantenía una relación bastante pública en redes sociales.

Su desencuentro se hizo viral en 2023 cuando Lily García publicó un video en TikTok explicando que terminó su relación porque “aguantó lo que pudo”, mencionando que se enteró de presuntas infidelidades y mentiras por comentarios de terceros.

Por su parte, Luis desmintió las acusaciones de infidelidad a través de sus espacios y postura en redes, atribuyendo el fin a diferencias y fricciones acumuladas, negando los señalamientos directos.

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