¿Cuál es el origen del meme de Toy Story de Aldo Rendón? FOTOS

Aldo Rendón, además de ser un famoso estilista de celebridades, se volvió viral por un meme de un personaje de Toy Story.

Al stylist lo comparan siempre con el meme de una cabeza de globo con la cara de Buzz Lightyear, pero este globo tiene los dientes salidos y muchos usuarios lo empezaron a comparar con Aldo.

Esta cabeza de globo muestra mucho los dientes y los usuarios aseguran que es la misma expresión de Aldo cuando habla y pronuncia la “E”, ya que él tiene un acento para hablar muy “fresa” que es muy pronunciado.

¿Cómo surgió este meme de Aldo Rendón y Tory Story?

Aldo Rendón señaló todo comenzó porque en los comentarios de sus redes sociales le ponen la imagen de este personaje y a él no le gusta que lo comparen con él: “Siempre me ponen una imagen de un güey de Toy Story y me emput...”, dijo.

Meme de Toy Story con el que comparan a Aldo Rendón ı Foto: Redes sociales

Esta anécdota la contó en el programa de La Cotorrisa, en el que Aldo fue a platicar con Ricardo Pérez y Slobo de sus experiencias de vida y ahí reveló que no le gustaba que lo compararan con ese meme.

Aunque Aldo dice que no le gusta que lo comparen con este personaje, el propio estilista ha aprendido a reírse de él mismo y ahora hasta se disfraza de él.

Su último video que publicó antes de entrar a La Casa de los Famosos México fue uno en el que aparece disfrazado de Buzz Lightyear para despedirse de sus seguidores.

Aldo es uno de los personajes más controversiales, porque habla las cosas directas y además no le tiene miedo a la funa. Él mismo dijo que sus palabras favoritas que dirá en La Casa de los Famosos México 2026 serían “inmunda” y “naco”, él se caracteriza por insultar a sus seguidores en las redes, pero a ellos les gusta que el estilista sea auténtico y no tema a los comentarios en las redes sociales.

Aldo tiene una estrategia en la que después de insultar a la gente dice que el insulto también es para él y así se protege de la funa.

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