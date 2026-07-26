¿Quién es la mamá de Aldo Rincón?

Para Aldo Rendón su mamá es una figura muy importante en su vida, es a la mujer que admira y por lo tanto a la que más quiere y cuida.

En todas las entrevistas en las que participa habla sobre cuánto la quiere y la admira y por lo tanto muestra que es su figura es muy elevada para él.

¿Quién es la mamá de Aldo Rendón?

La mamá de Aldo Rendón se llama Patricia Castro, actualmente tiene 72 años de edad. Según las declaraciones del propio stylist su madre es una mujer que le echó muchas ganas a trabajar para sacar adelante a sus tres hijos.

Aldo Rendón ı Foto: IG aldorendon

Aldo contó que su mamá vendía ropa, “fayuca” y todo tipo de cosas que podía y también fue secretaria para mandar a sus hijos que son Mirta, Aldo y Alex a las mejores escuelas.

Doña Patricia fue abandonada por su esposo, el papá de Aldo llamado Adol Birnes Rendón Iribe, el señor los dejó y formó otra familia.

Aldo le guardó mucho rencor a su padre desde entonces pero él también ha contado que trabajó mucho para perdonarlo por haberlos abandonado.

¿Qué hace la mamá de Aldo Rendón actualmente?

Aldo Rendón contó que su mamá no se casó por muchos años y fue hasta los 72 años que tiene en la actualidad cuando volvió a encontrar el amor con un hombre llamado Óscar y su historia con ella es muy particular, ya que fue su primer novio de la secundaria.

Se reencontraron años después y se casaron, ahora la señora está muy feliz con su nuevo esposo y Aldo les dio su bendición y también está muy contento de ver a su mamá radiante con su nueva pareja.

Aldo lo describe como un “tipazo” y destaca que es muy alto, mientras que su mamá es muy chaparrita.

Aldo es conocido por su humor negro y ácido con el que pretende conquistar a todo el público de La Casa de los Famosos México. De hecho, se perfila como uno de los favoritos del público.

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