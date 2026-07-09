¿Quién es la pareja de Aldo Rendón?

Aldo Rendón es uno de los stylist más reconocidos de México, ha vestido a las grandes celebridades mexicanas y además es una estrella de las redes sociales por su humor ácido y sin censura.

Además en el 2026 se anunció que sería uno de los integrantes de La Casa de los Famosos y desde que se dio a conocer su participación ha sido uno de los favoritos del público, por lo que los fans quieren saber más sobre su vida personal.

Sin embargo, el stylist es muy hermético con su vida privada, pero él mismo ah revelado algunos detalles de su familia en entrevistas o podcast en los que ha participado.

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¿Quién es el novio de Aldo Rendón?

Aldo Rendón reveló que tiene un novio con el que lleva 15 años de relación, si bien el experto en estilismo no ha revelado el nombre de su pareja si ha dado detalles sobre su vida.

El novio de Aldo no pertenece al mundo del espectáculo y mucho menos a la vida pública, el especialista en moda señaló que a su novio le gusta nada la farándula y que “le da oso” lo que hace Aldo en entrevistas.

Asimismo, reveló que su pareja es forma parte del Opus Dei, es decir, una institución católica que promueve vivir la fe en la vida cotidiana.

Además, Aldo contó que su pareja tiene un excelente gusto para vestir, una cualidad que para él es muy importante dedicándose a la moda.

El stylist también ha mencionado que admira mucho a su pareja, ya que para él es muy importante admirar al otro para poder estar en una relación amorosa.

A pesar de que Aldo ha hablado de su relación con sus papás, de su mamá y de sus hermanos, la identidad de su novio la ha mantenido muy bien resguardada en todas las entrevistas que ha dado.

De lo más conocido de Aldo es su relación de amistad con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, quienes lo ayudaron a abrise paso en el mundo del espectáculo, de hecho Montserrat le pagó la carrera en publicidad y le regaló a su perrita Rita, la conductora es una persona muy cercana para él.

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