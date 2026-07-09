David Ponce: Adiós al Skinny tras una década de éxito y barrio en El Señor de los Cielos

El actor David Ponce, quien da vida a El Skinny en El Señor de los Cielos

El actor David Ponce cierra un capítulo fundamental de su vida luego de una década interpretando a José Manrique, El Skinny para los cuates, en la serie El Señor de los Cielos, pues la décima y última temporada se estrenó recientemente. Este personaje no sólo le otorgó fama internacional, sino que se convirtió en un espejo para una audiencia que adoptó a este personaje como uno de los suyos.

En entrevista con La Razón, el intérprete mexicano atribuyó esta conexión tan profunda a que Skinny es la “representación de lo que es el pueblo, lo que es la raza, lo que es el barrio”, aseguró. Para el actor, el personaje resuena con fuerza en el público latino porque refleja la realidad de los migrantes que abandonan con dolor sus hogares y “se van a chambear duro a Estados Unidos”, afirmó, con el único objetivo de sacar adelante a sus familias.

Skinny, interpretado por David Ponce ı Foto: Cortesía

Esa cercanía con la gente también define la esencia de David Ponce fuera de la pantalla. El actor originario de Acapulco, Guerrero, rechaza las barreras artificiales que parecen surgir con la fama y señaló que prefiere mantener un contacto genuino con sus seguidores: “A mí me pueden encontrar haciendo un live en TikTok, en una alfombra roja, pero también me pueden encontrar en las tortillas“.

Esta autenticidad contribuye a que el público sienta al personaje como algo propio, como un amigo, una situación que el histrión abraza mientras se prepara para demostrar su versatilidad en nuevos proyectos.

Tras diez años de crecimiento constante, el cierre de El Señor de los Cielos representa la culminación de su esfuerzo profesional. David Ponce aseguró que en esta etapa final de la serie puede finalmente proyectar por completo su capacidad actoral: “En esta temporada creo que está pasando lo que esperé durante diez años y ahora puedo demostrar mi talento”.

Además, la intensidad de las grabaciones dejó una huella profunda en él, pues confesó que la honestidad de los guiones lo conmovió hasta las lágrimas en múltiples ocasiones.

“Cuando terminaba cada capítulo terminaba llorando, porque hay escenas tan fuertes, con tanta verdad. Estuve con la piel chinita durante esta última temporada”, advirtió al público sobre lo que verán en esta temporada 10 de El Señor de los Cielos.

El Skinny (David Ponce) en una escena de El Señor de los Cielos ı Foto: Cortesía

El decirle adiós al Skinny resulta complejo, pues el set de grabación se transformó en un hogar y sus compañeros en una familia tras una década de convivencia. Aunque admitió sentir nostalgia y nervios por soltar un rol tan icónico, David Ponce mira al futuro con optimismo.

“Voy a extrañar muchísimo al Skinny. Ayer llegué a mi casa y fue la primera vez que sentí en mi corazón que esto estaba terminando“, señaló. Ahora, su meta principal es que el público descubra al hombre detrás de la ficción, asegurando con humor que “David les va a caer mejor”.

Tú también puedes despedirte del Skinny, la temporada 10 de El Señor de los Cielos se estrenó el 7 de julio.

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