SCJN ordena a Telemundo pagar 448 mil pesos a Sandra Ávila por ‘La Reina del Sur’

Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 23 de febrero de 2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra de la cadena estadounidense Telemundo Network Group: el pleno del alto tribunal negó por unanimidad el amparo que la televisora había interpuesto para evitar pagar una multa de 448 mil pesos a Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, por explotar su imagen sin consentimiento para promover la serie La Reina del Sur.

El fallo, impulsado por un proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, confirmó la sanción de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) había impuesto a Telemundo el 3 de diciembre de 2021.

Con esta resolución, la Corte sienta un precedente de peso en materia de derechos de imagen, en un momento en que Ávila Beltrán ha anunciado acciones legales adicionales contra Telemundo y Netflix, a quienes exige regalías equivalentes al 40 por ciento de las ganancias generadas por la serie cuyo personaje central, Teresa Mendoza, fue inspirado en ella.

Telemundo argumentó a través del amparo directo en revisión 2808/2025, que dichas normas vulneraban sus derechos, pues estas establecen que la imagen de una persona solo puede usarse con su “consentimiento expreso” , salvo que sea captada en un lugar público con fines informativos, y que su uso no autorizado con fines de lucro constituye una infracción comercial.

El pleno determinó que las normas impugnadas son válidas porque “protegen el derecho a la propia imagen y la intimidad, los cuales derivan de la dignidad humana”, cerrando así la puerta a los argumentos de la televisora.

El caso involucra a Sandra Ávila Beltrán, quien fue vinculada por las autoridades mexicanas al Cártel de Sinaloa, y quien desde hace años reclama que su historia fue utilizada como materia prima para una de las producciones más lucrativas de la televisión en español sin que ella recibiera compensación alguna ni firmara licencia alguna.

La resolución de este lunes fortalece su posición de cara a los litigios que aún tiene pendientes.

cehr