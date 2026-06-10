EU pausa exportación de animales vivos a México

Una semana después de que se registraron los primeros casos de gusano barrenador en el sur de Estados Unidos, el gobierno de ese país, junto con el de México, acordaron la suspensión temporal de la exportación a nuestro territorio de animales vivos procedentes de la Unión Americana.

El convenio fue tomado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Departamento de Agricultura de aquel país (USDA, por sus siglas en inglés), después de que se halló la infestación en algunos condados de Texas.

El Dato: El Departamento de Agricultura indicó que el perro contagiado en Arizona había estado recientemente en México, poco antes de llegar a Estados Unidos.

Con dicha medida se busca protección sanitaria del hato ganadero del noroeste de México, en donde a la fecha no se ha registrado la presencia de esta plaga, es decir, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.

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El acuerdo de suspensión especifica que la pausa de las importaciones mexicanas aplica para ovinos destinados a reproducción y sacrificio; rumiantes silvestres; equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio; cerdos para reproducción; ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio, así como aves canoras, de ornato y rapaces para comercialización, además de hurones destinados a compañía y comercialización.

En cuanto a perros de compañía, se acordó la implementación de inspecciones sanitarias en los puntos de ingreso a México, y se evaluarán las medidas complementarias para acreditar la condición de las mascotas, dentro de lo cual también se contemplará a las aves canoras de compañía.

La Sader aseguró que se mantiene un intercambio permanente de información entre ambas administraciones.

“Las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos mantienen una coordinación permanente y continúan con el intercambio técnico y científico de información, a fin de identificar las mercancías que no representan riesgo sanitario y establecer las medidas y condiciones que permitan, en su oportunidad, la reanudación ordenada y segura del comercio bilateral”, dijo la dependencia mexicana.

El primer caso en territorio estadounidense fue notificado por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del USDA (APHIS-USDA) desde el 4 de junio, luego de que se encontró un bovino con larvas del gusano barrenador en Zavala, Texas.

La semana pasada, aun cuando se dio el primer caso, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, negó que hubiera indicios de que el parásito haya llegado al territorio norteamericano, negativa pese a la cual se activaron los protocolos de emergencia. Incluso desestimó la advertencia hecha por el legislador texano, Don McLaughlin, quien alertó sobre la cercanía de la plaga, pero sus declaraciones únicamente fueron tomadas como “buenas intenciones” por parte de la funcionaria.

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“Si se confirma este caso, trabajaré codo a codo con todas las agencias locales, estatales y federales para combatir este horror. A medida que recopilemos más información y colaboremos con diferentes agencias, mantendremos al sur de Texas informado y protegido”, dijo al respecto el legislador estadounidense.

Hasta el 8 de junio se mantienen mil 993 casos activos en todo México, así como un acumulado de 28 mil 267 casos desde el 20 de noviembre de 2024, donde el estado de Durango fue el último en sumarse con un caso identificado en la reciente semana.

De acuerdo con registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la mayor parte de los casos activos del gusano barrenador se concentran en los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Jalisco. Del total de casos, 968 corresponden a reses, 654 a perros, y el resto son caballos, ovejas, gatos y aves.

En 18 meses Estados Unidos ha cerrado en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera, tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024.

El último cierre indefinido del lado estadounidense se decidió el pasado 9 de julio, luego de que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz.