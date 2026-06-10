Revés a palcohabientes

Los que, nos reportan, tuvieron ayer un martes negro fueron los dueños de palcos del Estadio Ciudad de México antes Banorte y antes Azteca, que han mantenido una larga batalla por conservar sus derechos para presenciar sin restricciones los partidos del Mundial 2026, principalmente el juego inaugural de este jueves. Y es que un juez federal suspendió la orden de permitirles el acceso irrestricto al Coloso de Santa Úrsula durante el torneo. Nos explican que el argumento para dar un revés a los también llamados palcohabientes es “evitar que se entorpezca el desarrollo normal, la organización y la ejecución” de un evento de talla internacional, un compromiso al que se llegó desde hace mucho tiempo con la FIFA, que ahora controla el estadio por completo. Aunque, dicen, los dueños de estas localidades pueden impugnar la decisión, hacerlo amerita un trámite y un periodo que les hará perderse por lo menos el que hasta ahora luce como el partido más importante, el de la apertura del magno evento en el que México buscará derrotar a la selección de Sudáfrica.