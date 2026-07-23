Lozoya pierde amparo y continúa su proceso

Emilio Lozoya Austin perdió el recurso con el que pretendía mantener detenido el proceso penal por Agronitrogenados. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió por unanimidad que el acuerdo reparatorio celebrado por Alonso Ancira Elizondo no elimina los cargos atribuidos al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La sentencia confirmó la negativa de amparo dictada previamente por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación. Con esa decisión, el expediente podrá regresar al juzgado de origen para que continúen las actuaciones interrumpidas desde hace casi tres años.

Altos Hornos de México no cubre todas las conductas incluidas

El punto central del litigio consistía en definir si el convenio suscrito por Ancira con Pemex también protegía a Lozoya. La defensa argumentó que la reparación pactada por el empresario debía suspender la causa para todos los acusados vinculados con la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.

Los magistrados rechazaron esa interpretación porque el compromiso económico asumido por el expropietario de Altos Hornos de México no cubre todas las conductas incluidas en la acusación. Ancira aceptó responder por una parte del daño, sin asumir la totalidad de las obligaciones atribuidas a los demás involucrados.

De acuerdo con el criterio aprobado, los hechos pueden analizarse por separado. Una parte del caso corresponde al presunto sobreprecio pagado por Pemex para adquirir Agronitrogenados. Otra se relaciona con los 3.4 millones de dólares que Lozoya habría recibido antes de ocupar la dirección de la petrolera.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ancira transfirió esos recursos entre junio y noviembre de 2012. El dinero habría pasado por cuentas vinculadas con la familia del exfuncionario y parte de él se habría utilizado para comprar una residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.

Pemex adquirió posteriormente los activos de Agronitrogenados a Altos Hornos de México. La operación alcanzó cerca de 275 millones de dólares, aunque un avalúo oficial calculó un valor de alrededor de 58.3 millones. La diferencia dio origen al acuerdo reparatorio por más de 216 millones de dólares firmado por Ancira.

Según fuentes de la FGR, ese convenio contempló tres pagos que no han sido liquidados. El empresario entregó poco más de 104 millones de dólares en las primeras dos parcialidades, pero dejó pendiente una tercera por aproximadamente 112.5 millones. El incumplimiento llevó a la FGR a insistir en la continuación de los procedimientos relacionados con el caso.

El proceso contra Lozoya quedó suspendido en agosto de 2023, después de que un juez consideró que el acuerdo alcanzado por Ancira podía producir efectos favorables para otros acusados. La Fiscalía impugnó esa determinación y obtuvo una orden para retomar la causa, pero la defensa promovió nuevos recursos.

La resolución del Tercer Tribunal Colegiado retira ahora la protección que impedía avanzar en el expediente. El fallo no determina la culpabilidad del exdirector de Pemex ni representa una condena, pero permite que el proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita continúe ante el juez correspondiente.

Este es el segundo revés judicial que Lozoya Austin recibe este año. En abril, un tribunal federal dejó firme la extinción de dominio de su residencia en Lomas de Bezares, que fue valuada en más de 51 millones de pesos tras concluir que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita vinculados con el caso Agronitrogenados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el caso, por lo que el fallo mencionado quedó definitivo.

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JVR