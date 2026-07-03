Sheinbaum: Sí hay pruebas contra Gilda Lozoya, no tiene que ver con asunto político

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que sí se cuenta con las pruebas para acreditar la participación de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el fraude de Agronitrogenados, luego de que la acusada sostuvo que se trata de una persecución para presionar al extitular de la petrolera, lo cual la mandataria también negó.

Esta semana, Gilda Susana Lozoya Austin fue capturada por agentes de la Fiscalía General de la República y elementos de las Fuerzas Armadas, dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Durante la diligencia, la detenida acusó que esto se trata de un “caso político” en el que las mujeres de la familia Lozoya son “utilizadas”.

Consultada el respecto durante su conferencia desde Michoacán, la mandataria federal aseguró que el reporte brindado por la fiscal general, Ernestina Godoy, apunta a que se cuentan con las evidencias necesarias sobre la participación de Gilda en la compra a sobrecosto de la planta de fertilizantes, en donde se recurrió a la triangulación de recursos para ocultar la operación ilícita.

“Bueno, tiene que dar toda la información la Fiscalía. Es una detención de la fiscalía General de la República. Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de nitrogenados”, sostuvo.

La mandataria comentó que la hermana de Emilio Lozoya estuvo, presuntamente, involucrada en los depósitos y esquemas involucrados en la compra a sobreprecio de esta planta.

“¿Quién era director de Pemex entonces? Emilio Lozoya, que participó en este fraude. Y la hermana pues está vinculada, particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión y estaba fuera del país y cuando llega a México se le detiene”, sostuvo.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo negó que la captura estuviera relacionado con motivos políticos, ya que además comentó que ella recibió el informe de la detención hasta que ésta se concretó.

“La Fiscalía tiene que dar mayor información, pero este es el contexto en el cual se detiene esta persona y no tiene nada que ver con un asunto político. De hecho, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurrió y es que la fiscal informa al Gabinete de Seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona y a qué fraude en particular está asociada a su detención”, declaró.

Ante la acusación hecha por Gilda Lozoya, sobre que hubo uso desmedido de la fuerza para su captura, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comentó que al realizarse el arresto en el AICM no hay punto en el que las acciones no fueran observadas por cámaras de vigilancia.

Explicó que la mujer ya contaba con una ficha roja, por lo que la aerolínea en la que viajaba emitió la alerta y, tras aterrizar, fue interceptada en un primer momento por personal de la Agencia de Investigación Criminal, que terminó por ponerla a disposición de las autoridades.

“Lo que tenemos entendido y lo que informó la Fiscalía General de la República, la aerolínea notifica que viene en vuelo, tiene una ficha roja, tiene una orden de aprehensión. Ahí, el aeropuerto está lleno de cámaras, y no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular o algo así. Quien aborda a la persona detenida es personal de la agencia de investigación criminal, nada más y la ponen a disposición. Ahí mismo se lleva a poner a disposición”, dijo.

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FGR