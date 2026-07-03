Mañanera de Sheinbaum: 3 de julio del 2026

Este viernes 3 de julio de 2026, desde Morelia, Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR