Así fue la presunta amenaza del Cártel Jalisco a la Selección de Ecuador | AUDIO

México pasó a octavos de final en el Mundial con el 2-0 que marcó en el partido contra Ecuador; y luego de la victoria, comenzaron a circular versiones en las que se aseguraba que los futbolistas ecuatorianos habrían sido amenazados para que perdieran en el Estadio Ciudad de México.

El pasado 30 de junio se disputó el partido en el que la Selección Mexicana se enfrentó a la Selección de Ecuador para definir cuál equipo pasaría a octavos de final en el Mundial, y desde antes del encuentro la tensión entre los hinchas era notoria en redes sociales.

Además de los memes y la fiesta por parte de los mexicanos, luego de este partido han suscitado algunos eventos lejos de la diversión, pues se reportó la muerte de cuatro aficionados en las celebraciones de la capital.

Asimismo, a los eventos desafortunados se suma un rumor reciente que se ha viralizado en redes sociales, pues no solamente en internet sino en medios se ha asegurado que la selección ecuatoriana recibió amenazas para que México ganara el encuentro.

Los carteles Mexicanos amenazaron con nombres de familiares a 4 jugadores de ecuador por eso si ustedes miran en los goles no tratan de defender una chimba y medio intentaron atacar, estaban cagados del susto. Los partidos de Mexico que faltan los deben hacer de ahora en… pic.twitter.com/KelVUytGN4 — josebabilonia (@josebabilonyaRT) July 2, 2026

Presuntas amenazas que recibió la Selección Ecuador

En el medio argentino Radio Mitre el periodista Eduardo Feinmann aseveró que “hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México”.

🗣️ El rechazo de Eduardo Feinmann @edufeiok a las amenazas de cárteles narco a jugadores de Ecuador: "Quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial".



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/PvJIGGAnnt — Radio Mitre (@radiomitre) July 2, 2026

También se encuentra circulando en redes sociales una recopilación de audios, presuntamente enviados por un futbolista de Ecuador, con la voz distorsionada para mantener su identidad reservada.

En dichos audios el supuesto futbolista dice que “el ambiente está diferente”, y posteriormente señala que los habrían encerrado en un cuarto para indicarles que debían perder el partido, pues los amenazaron con acabar con su carrera y con sus familiares.

“Qué pena que por intereses económicos nosotros estemos pagando los platos rotos. Tanto así que nos dijeron que al terminar el partido no habláramos de nada”, se escucha en los audios donde señalaban que un dirigente de la FIFA estaba involucrado.

Este jueves el periodista deportivo ecuatoriano Paúl López Encalada señaló que se había puesto en contacto con al menos cinco fuentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes le habían señalado que las presuntas amenazas eran totalmente falsas.

“Lo consulté con cinco fuentes internas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ningún jugador de la Selección Nacional, ningún miembro del cuerpo técnico que comandaba Sebastián Beccacece… nadie, absolutamente nadie recibió una sola amenaza” sostiene López Encalada.

Por su parte, ni la Federación Ecuatoriana de Futbol ni la Selección Ecuatoriana de Fútbol han emitido algún comunicado en el que confirmen o desmientan los rumores que circulan en redes sociales y en medios internacionales.

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