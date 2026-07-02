Así fue la presunta amenaza del Cártel Jalisco a la Selección de Ecuador | AUDIO

México pasó a octavos de final en el Mundial con el 2-0 que marcó en el partido contra Ecuador; y luego de la victoria, comenzaron a circular versiones en las que se aseguraba que los futbolistas ecuatorianos habrían sido amenazados para que perdieran en el Estadio Ciudad de México.
El pasado 30 de junio se disputó el partido en el que la Selección Mexicana se enfrentó a la Selección de Ecuador para definir cuál equipo pasaría a octavos de final en el Mundial, y desde antes del encuentro la tensión entre los hinchas era notoria en redes sociales.
Además de los memes y la fiesta por parte de los mexicanos, luego de este partido han suscitado algunos eventos lejos de la diversión, pues se reportó la muerte de cuatro aficionados en las celebraciones de la capital.
La euforia por Leo Messi en Argentina pasa por niños, adultos y hasta perros
Asimismo, a los eventos desafortunados se suma un rumor reciente que se ha viralizado en redes sociales, pues no solamente en internet sino en medios se ha asegurado que la selección ecuatoriana recibió amenazas para que México ganara el encuentro.
Presuntas amenazas que recibió la Selección Ecuador
En el medio argentino Radio Mitre el periodista Eduardo Feinmann aseveró que “hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México”.
También se encuentra circulando en redes sociales una recopilación de audios, presuntamente enviados por un futbolista de Ecuador, con la voz distorsionada para mantener su identidad reservada.
En dichos audios el supuesto futbolista dice que “el ambiente está diferente”, y posteriormente señala que los habrían encerrado en un cuarto para indicarles que debían perder el partido, pues los amenazaron con acabar con su carrera y con sus familiares.
“Qué pena que por intereses económicos nosotros estemos pagando los platos rotos. Tanto así que nos dijeron que al terminar el partido no habláramos de nada”, se escucha en los audios donde señalaban que un dirigente de la FIFA estaba involucrado.
Este jueves el periodista deportivo ecuatoriano Paúl López Encalada señaló que se había puesto en contacto con al menos cinco fuentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes le habían señalado que las presuntas amenazas eran totalmente falsas.
“Lo consulté con cinco fuentes internas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ningún jugador de la Selección Nacional, ningún miembro del cuerpo técnico que comandaba Sebastián Beccacece… nadie, absolutamente nadie recibió una sola amenaza” sostiene López Encalada.
Por su parte, ni la Federación Ecuatoriana de Futbol ni la Selección Ecuatoriana de Fútbol han emitido algún comunicado en el que confirmen o desmientan los rumores que circulan en redes sociales y en medios internacionales.
También te puede interesar:
- La viral celebración de México tras vencer a Ecuador; con máscaras de Javier Aguirre y haciendo el remo vikingo (VIDEO)
- El comentario de Harry Kane sobre la Selección Mexicana que enciende las redes sociales (VIDEO)
- Gianni Infantino manda condolencias por muerte de cuatro aficionados en festejos por triunfo de México sobre Ecuador
- Reino Unido lanza advertencia a sus aficionados antes del México vs Inglaterra en el Mundial 2026
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.