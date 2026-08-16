“Rugimos por el ascenso” el mensaje de Leones Negros para seguir peleando por el regreso del ascenso en México (VIDEO)

Los equipos de la Liga de Expansión siguen manifestándose en busca de que el ascenso y el descenso vuelvan en el futbol mexicano. Durante el encuentro entre los Leones Negros y la Jaiba Brava, el conjunto de Guadalajara sacó una manta con el mensaje “Rugimos por el ascenso” con la que se tomaron la foto previo al arranque del juego.

De igual manera, la afición de los Leones Negros sigue apoyando a su equipo y en las gradas aparecieron tapándose la boca en forma de protesta. El equipo de la Universidad de Guadalajara es uno de los que firmó la carta que se mandó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de que puedan ayudarlos con su caso en contra de la FMF en busca del ascenso.

⚽️ EL FUTBOL ES DE TODXS… ¡SIGAMOS RUGIENDO POR ÉL! 🤝 pic.twitter.com/kGqbHriscC — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) August 16, 2026

Los Leones Negros protestaron desde que salieron a calentar en el Estadio Jalisco

Los Leones Negros son uno de los clubes que siguen buscando el regreso del ascenso por todos lados y de todas formas. Desde el calentamiento previo al partido ante la Jaiba Brava, el conjunto de Guadalajara salió con una camiseta para protestar en contra de la Federación Mexicana de Futbol.

Todos los jugadores de Leones Negros salieron al campo con una camiseta que decía “El futbol es de todos, ¡sí al ascenso!”, imágenes que presumió el club en sus redes sociales, ya que toda la institución está unida para que la pelea por subir a la Liga MX vuelva a la liga de plata.

El tema del ascenso y el descenso con la Federación Mexicana de Futbol será un caso muy largo para los clubes de la Liga de Expansión, ya que los dirigentes del balompié azteca siguen afirmando que de momento los equipos de la segunda división no podrán pelear por subir al máximo circuito del futbol local.

😶… 👕🗣️ pic.twitter.com/7kkisUAxag — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) August 16, 2026

Atlante fue el último club en subir a la Liga MX por medio económico

Desde hace ya algunos años la Liga MX ha disputado diversos torneos con los mismos 18 equipos en el torneo, por el mismo tema de la desaparición del ascenso y descenso, pero el Atlante logró llegar a la primera división por el medio económico.

Los Potros de Hierro compraron la plaza que le pertenecía al Mazatlán, club que desapareció después del Clausura 2026 para darle paso al conjunto azulgrana en la Liga MX y el equipo de Miguel Herrera no ha decepcionado en su aventura por la primera división.

Después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022 la Federación Mexicana de Futbol dio una lista de promesas que pensaban cumplir durante el proceso para la siguiente Copa del Mundo y uno de los puntos fue regresar el ascenso y descenso en el futbol azteca.

DCO