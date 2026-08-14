El emotivo VIDEO que muestra por qué el ascenso y descenso deben regresar al futbol mexicano

El gol de Raúl Ruidíaz ante el Monterrey en el Gigante de Acero ha sido uno de los tantos más gritados en la historia del futbol mexicano, ya que esa anotación mantuvo en Primera División al Morelia y fue uno de los últimos torneos que se disputaron con ascenso y descenso en el balompié azteca.

En redes sociales circula un video en el que se puede ver a dos aficionados del extinto Monarcas en la sala de su casa sufriendo por el partido que definía a los clubes que jugarían en la Liga MX el siguiente semestre. Morelia o Chiapas eran las dos instituciones que pusieron todo en juego en la última fecha y con un gol al 90 de Raúl Ruidíaz fue como el Monarcas se quedó en primera división.

El video muestra la pasión, nerviosismo y emoción que el ascenso y descenso le ponían al futbol mexicano; ahora el torneo solo le importa a la afición hasta la fase final, la cual se juega en el último mes del semestre.

El pelear por no descender lo vivíamos muy cabron y hacia más pasional el fútbol.

Gol de Ruidíaz 90:33 #AscensoYDescenso pic.twitter.com/mqXyyBJLVY — SerRomanEs (@sergre73) August 14, 2026

El regreso del ascenso, una promesa no cumplida por la FMF

Después del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió una lista de objetivos que tenían de cara a la Copa del Mundo del 2026, una de ellas era regresar el ascenso y descenso al futbol mexicano.

La promesa nunca llegó, ya terminó el Mundial de este año y la FMF decidió que el ascenso y descenso no regresarían, a esta lista de objetivos no cumplidos se le suma la reducción de extranjeros en el campo de juego y la exportación de futbolistas mexicano al futbol de Europa.

El ascenso y descenso ayudan a que la liga sea más competitiva en todo aspecto, ya que ningún club quiere jugar en segunda división todo un año y por su parte en la liga de plata se fomenta que los clubes debuten a jugadores jóvenes que puedan pelear por un puesto en la titularidad con miras a jugar en la Liga MX en algún punto.

Comunicado oficial ✍🏻 pic.twitter.com/211tWN8rbQ — Mineros de Zacatecas (@MinerosFc) August 12, 2026

Equipos de la Liga de Expansión apelaran ante el TAS en contra de la FMF

El tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano no terminará hasta que exista una resolución formal, así que algunos clubes de la Liga de Expansión se unieron para apelar contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Los clubes antes mencionados junto con Cancún FC hemos presentado una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte en contra de la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el sistema de ascenso y descenso y aprobar Reglamentos de Competencia implementando dicha medida. El procedimiento arbitral ante el TAS se encuentra actualmente en curso. Por ende, no realizaremos mayor comentario al respecto”, se puede leer en el comunicado.

DCO