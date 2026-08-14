Jerry Jones, dueño de los Cowboys, revela su amor por el mariachi y se avienta un palomazo (VIDEO)

Jerry Jones, propietario de los Cowboys, habló de su afición al mariachi.

Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, confesó su pasión y amor por el mariachi, luego de que fue premiado en San Antonio, Texas, en un evento relacionado con este género musical mexicano, e inclusive se aventó un palomazo.

“Estoy muy orgulloso de ello (reconocimiento de mariachi) en San Antonio, porque me encanta la música de mariachi. Fui el gran maestro del año del mariachi. Mi fotografía apareció en The New York Times y por supuesto estuve presente durante toda la competencia”, reveló el propietario de los Vaqueros en una entrevista para el equipo de la NFL.

El señor Jerry Jones, our Honorary Mariachi 🎶 pic.twitter.com/qsmZhcduHi — Somos Cowboys (@SomosCowboys) August 12, 2026

Jerry Jones desea que Dallas refleje lo mismo que el mariachi

En la misma charla, Jerry Jones admitió que le gustaría que los Cowboys manifiesten el mismo tipo de energía que el mariachi refleja, una de las principales razones por las cuales es aficionado a este género musical.

“No puedo explicarles ahora cuánto me gusta ahora la música de mariachi simplemente transmite ese tipo de energía y espíritu de competencia que me gustaría que los Cowboys reflejaran”, ahondó el dueño del equipo de la Estrella Solitaria.

El palomazo de Jerry Jones

La entrevistadora le preguntó a Jerry Jones qué era lo que le agradaba tanto del mariachi, a lo que respondió que es muy fan del tema “Cucurrucucú Paloma”, canción que comenzó a interpretar.

“La de Cucurrucucú Paloma. Me encanta la gran música tradicional de México, me encanta la energía que transmite, simplemente me emociona”, dijo el dueño de los Dallas Cowboys.

“Cucurrucucú Paloma” fue escrita en 1954 por el cantante y compositor mexicano Tomás Méndez. A lo largo de las historia ha sido interpretada por varios cantantes, entre ellos Rocío Dúrcal, Pedro Infante, Julio Iglesias, Luis Miguel y Lila Downs.

¿Cuánto tiempo tiene Jones como dueño de los Cowboys?

Jerry Jones tiene 39 años como propietario de los Dallas Cowboys, franquicia a la que adquirió el 25 de febrero de 1989.

Con el multimillonario empresario al frente, los Vaqueros conquistaron tres de los cinco anillos de Super Bowl que tienen en su historia, aunque el más reciente de ellos fue hace 30 años, con la victoria sobre los Steelers en el Super Bowl XXX.

Los Dallas Cowboys no han vuelto a jugar el partido que define al campeón de la NFL desde aquel 28 de enero de 1996 en Tempe, Arizona.

EVG