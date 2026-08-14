¡SI SEÑOR! Raúl Jiménez se estrena con los Wolves y así fue el GOLAZO del mexicano en en la Championship (VIDEO)

El Molineux Stadium le dio la bienvenida de vuelta a Raúl Jiménez, quien disputó su primer compromiso en la Championship con el equipo de sus amores. El delantero mexicano entró de cambio en la parte complementaria y en el tiempo de compensación le dio el empate a los Wolves, que arrancan la campaña con un punto en su cuenta.

El Lobo de Tepeji demostró que aún tiene lo necesario para pelear por la titularidad con los Wolves, ya que estuvo muy activo en el compromiso y estuvo cerca de concretar dos asistencias en el cotejo, pero el partido tenía algo mejor para el ariete azteca. Raúl Jiménez se paró desde los once pasos y convirtió el penalti por gol para conseguir la paridad en el marcador a un minuto de llegar al final del encuentro.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: RAUL JIMENEZ HAS EQUALIZED FOR WOLVES IN THE 93RD MINUTE WITH A PENALTY!



Wolves 2-2 Blackburn. pic.twitter.com/aYzxHSWkWH — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 14, 2026

La Championship tendrá a dos mexicanos en acción en busca del ascenso

Después de terminar la temporada 2025/2026, los Wolves y el West Ham descendieron a la Championship por los malos resultados conseguidos en la Premier League y, tras el mercado de fichajes, se confirmó que dos mexicanos estarán en acción en la segunda división de Inglaterra en busca del ascenso.

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Raúl Jiménez, con los Wolves, acaba de estrenarse como goleador y volvió a enchufarse con la afición que ha estado apoyándolo desde su llegada al conjunto de Wolverhampton en 2018. El West Ham es el otro club que tendrá a un mexicano en sus filas esta campaña, Edson Álvarez. Los Hammers debutan en la Championship el domingo 16 de agosto ante el Burnley en la cancha del Estadio Turf Moor.

La campaña apenas comienza y para los Wolves restan 45 jornadas para saber si podrán regresar a la Premier League. Cabe recalcar que el primer y segundo puesto clasifican directo a la primera división y del tercer puesto hasta el sexto lugar juegan play-off en busca de ganar el último boleto.