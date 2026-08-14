Checo Pérez recibe un mensaje de apoyo antes del regreso de la F1 y su lugar en Cadillac se fortalece

Cadillac debuta esta campaña en la F1 y los resultados no han sido nada sencillos, pues no han logrado terminar en el Top 10 en ninguna carrera, situación que ha generado muchas críticas e inestabilidad en el equipo, pero en medio de este arranque complicado el piloto Valtterri Bottas le dio un espaldarazo a Checo Pérez.

Valtterri Bottas, antes del regreso de la Temporada 2026 de la F1, señaló la importancia de tener a un compañero como Sergio Pérez, señalando que es una gran experiencia compartir la pista con el piloto mexicano.

“Sigo conociendo cada vez mejor al equipo y a la gente con la que trabajo. Lo mismo ocurre con Checo Pérez, de hecho. Pero todo ha empezado muy bien y es un placer trabajar con él”, dijo el finlandés sobre el volante azteca.

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Bottas comentó que cuando llegó a Cadillac los primeros momentos en el equipo estadounidense no fueron sencillos porque no había mucha gente a la que conociera.

“Cuando me incorporé, solo había un par de personas en el equipo a las que conocía de antes. Con casi todos los miembros del equipo he tenido que construir una relación para saber cómo trabajar mejor con ellos y cómo sacar el máximo partido también a las personas que me rodean”, indicó.

Cadillac ha batallado mucho en la campaña, ya que su coche no está entre los más competitivos de la parte baja de la parrilla y han quedado rezagados incluso en la competencia con escuderías como Alpine.

“Sabíamos que habría retos. Y ha habido algunas carreras que no hemos podido terminar por problemas técnicos. Sabíamos que era posible y que forma parte del proceso de aprendizaje”, comentó el piloto sobre el inicio del equipo estadounidense en la máxima categoría del deporte motor.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanuda la siguiente semana con el Gran Premio de Países Bajos, la carrera que marca el fin de la pausa de verano y en donde Valtteri Bottas espera que hayan aprendido de los errores que cometieron ante de las vacaciones.

“Lo importante es que tenemos que aprender de ello y seguir adelante. Pero, por lo demás, sinceramente, no ha habido grandes sorpresas. Sabía que podíamos mejorar a lo largo del año, y ya vemos que lo hemos hecho. Hemos conseguido aumentar el ritmo y hemos logrado que el coche sea más fiable”, indicó.

“En cuanto al funcionamiento del equipo, cada vez somos mejores. Hasta ahora ha sido un gran recorrido, pero aún queda mucho trabajo por hacer”, terminó el piloto ex de Mercedes.

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