Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría

Con su victoria en el Gran Premio de Hungría, el británico Lando Norris consiguió su primera victoria como campeón de la Fórmula 1 (F1), ya que desde que inició la campaña hace algunos meses, el volante de McLaren no se subía a lo más alto del podio en una carrera del serial.

De momento, Andrea Kimi Antonelli sigue liderando el Campeonato de Pilotos y con su tercer lugar en el Gran Premio de Hungría sigue aumentando su ventaja sobre su más cercano perseguidor, quien es Lewis Hamilton.

El top 5 en el campeonato de pilotos de la F1 2026 lo completan George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris con 160, 138 y 128 puntos, de manera respectiva.

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos

George Russell (Mercedes) – 160 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos

Lando Norris (McLaren) – 128 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Hungría

Mercedes - 379 puntos

Ferrari - 307 puntos

McLaren - 220 puntos

Red Bull Racing - 177 puntos

Racing Bulls - 66 puntos

Alpine - 61 puntos

Haas - 21 puntos

Audi - 12 puntos

Williams - 11 puntos

Aston Martin - 1 punto

Cadillac - 0 puntos

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 se detendrá poco menos de un mes, esto por el parón de verano y los pilotos tendrán tiempo para descansar antes de meterse de lleno en la recta final de la temporada.

Tras las vacaciones que tendrá la máxima categoría del automovilismo, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort. La carrera de este evento será el domingo 23 de agosto en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO