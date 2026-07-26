Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría

Con su victoria en el Gran Premio de Hungría, el británico Lando Norris consiguió su primera victoria como campeón de la Fórmula 1 (F1), ya que desde que inició la campaña hace algunos meses, el volante de McLaren no se subía a lo más alto del podio en una carrera del serial.
De momento, Andrea Kimi Antonelli sigue liderando el Campeonato de Pilotos y con su tercer lugar en el Gran Premio de Hungría sigue aumentando su ventaja sobre su más cercano perseguidor, quien es Lewis Hamilton.
El top 5 en el campeonato de pilotos de la F1 2026 lo completan George Russell, Charles Leclerc y Lando Norris con 160, 138 y 128 puntos, de manera respectiva.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
- George Russell (Mercedes) – 160 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Hungría
- Mercedes - 379 puntos
- Ferrari - 307 puntos
- McLaren - 220 puntos
- Red Bull Racing - 177 puntos
- Racing Bulls - 66 puntos
- Alpine - 61 puntos
- Haas - 21 puntos
- Audi - 12 puntos
- Williams - 11 puntos
- Aston Martin - 1 punto
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 se detendrá poco menos de un mes, esto por el parón de verano y los pilotos tendrán tiempo para descansar antes de meterse de lleno en la recta final de la temporada.
Tras las vacaciones que tendrá la máxima categoría del automovilismo, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort. La carrera de este evento será el domingo 23 de agosto en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO