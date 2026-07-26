¿Quienes son los ciclistas latinoamericanos que han ganado el Tour de France?

El Tour de France llegó a su fin y nos dejó a Tadej Pogacar como el campeón de la edición 2026 del certamen internacional, pero en el tercer puesto aparece el nombre de Isaac del Toro, un ciclista latinoamericano que está sorprendiendo al mundo con sus actuaciones arriba de la bicicleta.

Dentro de la historia del Tour de France existen varios nombres de pedalistas latinoamericanos que han quedado entre los tres mejores participantes del certamen, pero nunca un mexicano. El Torito se convirtió en el primer ciclista azteca en subirse al podio en la competencia más exigente e importante de este deporte.

Egan Bernal, el primer ciclista latinoamericano en ser campeón del Tour de France

Isaac del Toro no solo encendió a los aficionados mexicanos, sino que también los fans del ciclismo en Latinoamérica apoyaban al Torito en el Tour de France, ya que desde 2021 no había un representante latino en el podio del prestigioso certamen.

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Fue Richard Carapaz el último ciclista latinoamericano en subir al podio en el tercer puesto, pero el primero en ganar el Tour de France fue el colombiano Egan Bernal en la edición de 2019. En aquella edición, Geraint Thomas y Steven Kruijswijk culminaron detrás del cafetero en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Ahora Isaac del Toro es la nueva cara del ciclismo latinoamericano, ya que el mexicano ha dejado grandes actuaciones desde su primera participación en una gran vuelta, que fue el año pasado en el Giro de Italia, competencia en la que también subió al podio.

Isaac del Toro queda tercero en su primera participación

Isaac del Toro realizó un gran trabajo al ser el gregario de Tadej Pogacar, quien cuidó que el líder del UAE Team Emirates consiguiera posiciones en cada etapa para mantener su ventaja en la clasificación general.

El mexicano terminó en la tercera posición y celebró junto a su dupla el 1-3 que lograron en la edición 2026 del Tour de France, además de que en todas las etapas dejaron ver la gran mancuerna que han creado para ser uno de los mejores equipos del ciclismo mundial.

Lo más seguro es que después de esta actuación y salir campeón en la clasificación de ciclistas jóvenes, veamos a Isaac del Toro en la próxima edición del Tour de France el siguiente año en busca de su primera victoria histórica en este certamen.

DCO