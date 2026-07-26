¿Qué significan y por qué se usan los maillots en el Tour de France?

El esloveno Tadej Pogacar con el maillot amarillo en el Tour de France 2026.

Los maillots en el Tour de France son camisetas distintivas que se utilizan para identificar a los líderes de las distintas clasificaciones de la carrera. Destacan al mejor ciclista en la general, al rey de la montaña y al líder por puntos.

Se crearon para que equipos, aficionados y jueces reconozcan de manera más fácil a los ciclistas más destacados en medio del pelotón.

TOUR DE FRANCIA

Stage 18

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Existen cuatro tipos de maillot en el Tour de France: amarillo, verde, blanco y de lunares rojos.

Significado de los colores de los maillots en el Tour de France

Maillot amarillo : Lo lleva el líder de la clasificación general, el ciclista con el menor tiempo acumulado en total. El color se eligió en 1919 a manera de homenaje L’Auto, periódico deportivo organizador del evento, cuyas páginas eran amarillas.

Maillot blanco : Lo usa el mejor ciclista joven (menor de 26 años) ubicado en la clasificación general.

Maillot verde : Identifica al líder de la clasificación por puntos, obtenidos en los finales llanos de etapa y en los sprints intermedios. Reconoce al pedalista más regular y rápido.

Maillot de lunares rojos: Distingue al mejor escalador o líder de la montaña. Los puntos se ganan al coronar los puertos de montaña en las primeras posiciones.

Isaac del Toro termina el Tour de France como el mejor ciclista joven de la competencia al quedarse con el tercer puesto general con solo 22 años, así que podrá quedarse con el maillot blanco para ponerlo en su vitrina personal.

EVG