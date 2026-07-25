Conoce a Tadej Pogačar, la leyenda del ciclismo quien ayudó todo el tiempo a Isaac del Toro en el Tour de France

Tadej Pogačar e Isaac del Toro celebran un triunfo más juntos en el Tour de France.

Isaac del Toro pudo quedarse con el tercer lugar del Tour de France gracias a su compañero, de equipo UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, quien a lo largo de toda la competencia lo arropó para que se perfilara como el mejor joven del certamen y en la Etapa 2 lo dejó pasar para que entrara en primer lugar.

El ciclista profesional esloveno Tadej Pogačar nació en Komenda el 21 de septiembre de 1998. Es considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos y el rival a vencer en la actualidad. Al igual que Isaac del Toro pertenece al equipo UAE Team Emirates, pero el esloveno desde 2019. Destaca por su versatilidad para escalar, correr contrarreloj y ganar carreras clásicas.

Dentro del ciclismo se le conoce como “Pogi” y en su historial tiene victorias como Tour de France en 2020, 2021, 2024, 2025 y ahora 2026 y el Giro de Italia en 2024. Ha ganado trece de los prestigiosos “Monumentos” del ciclismo. En el Tour de Flandes, Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de Lombardía.

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El Torito soñaba con este momento y en su primer año se convirtió en uno de los favoritos para convertirse en una de las leyendas mexicanas. El atleta de Ensenada, Baja California, se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de France desde Raúl Alcalá en 1990.

Isaac del Toro reconoce estar en shock tras el triunfo

En entrevista con Eurosport.es, Isaac del Toro manifestó estar muy contento y agradecido con su equipo y con Tadej Pogačar por el apoyo recibido a lo largo de la competencia.

“Es un corredor muy fuerte y se le tiene que reconocer todo y entender todo, el equipo siempre quiso luchar y pelear hasta el último momento. Es un cansancio general del cuerpo ya que se pasa por un gran tour, pero simplemente estoy en shock”, acotó.