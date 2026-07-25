¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría de F1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue su marcha con el Gran Premio de Hungría, que será una carrera especial, pues el campeón defensor, Lando Norris, saldrá desde la pole. Por otro lado, el mexicano Checo Pérez tendrá un día complicado al salir en el lugar 22, en el fondo.

La última victoria de Norris en un gran premio completo fue una carrera antes de eso en Sao Paulo, aunque tiene una victoria este año en la carrera sprint de Miami.

POLES IN 2026 SO FAR



Lando adds a splash of papaya! 🧡#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/x8lmIvhEpM — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Norris terminó por primera vez en el año en la primera posición de salida de una carrera, que espera le sirva para recortar puntos en el campeonato de pilotos, aunque la última vez que tuvo la pole las cosas no fueron muy bien.

La pole previa de Norris fue en el Gran Premio de Las Vegas en noviembre, pero en la carrera perdió el liderato ante su entonces rival por el título, Max Verstappen, y terminó el día con una doble descalificación para él y su compañero de equipo en McLaren, Piastri, por un problema de configuración del equipo.

¿Dónde ver el Gran Premio de Hungría de la F1?

El Gran Premio de Hungría de F1 inicia este domingo a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de SkySports.

Norris llega confiado al GP de Hungría

De cara a la carrera del Gran Premio de Hungría, Norris, campeón defensor de la categoría, señaló que se ha sentido “confiado todo el fin de semana”, además que siente que puede exprimir más el carro.

“Tenía la confianza para empujar más. Lo llevé a un territorio inexplorado en cuanto a lo que le pasa al equilibrio cuando lo empujo a ese siguiente nivel, y perdí un poco de tiempo en un par de lugares”, agregó.

Norris añadió que las mejoras al auto de McLaren le dan confianza para la carrera del domingo, pero “es una carrera larga mañana y va a ser difícil”.

Here’s how the drivers line up for the 2026 Hungarian Grand Prix 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UnJQsAZk7v — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

¿Cómo llega el líder Andrea Kimi Antonelli?

El líder de la competencia es Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien será cuarto en el orden de salida en el Gran Premio de Hungría de F1. Antonelli viene de ganar en el Gran Premio de Bélgica, que lo dejó con 204 puntos después de 10 carreras disputadas.

En segundo puesto del campeonato, y a 35 unidades de distancia del líder, se ubica el británico Lewis Hamilton, a quien sigue muy de cerca el británico George Russell, coequipero de Kimi Antonelli en Mercedes.

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