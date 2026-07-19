Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Bélgica y logra su sexta victoria en la F1 2026

El Mercedes de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica de F1.

El italiano Kimi Antonelli logró su sexto triunfo de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) luego de que este domingo consiguió el primer lugar en el Gran Premio de Bélgica. El podio lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

El piloto de Mercedes tenía tres carreras sin ganar, pues no lo hacía desde que se impuso en el Gran Premio de Mónaco, a inicios de junio. El joven corredor de 19 años se mantiene en lo más alto de la clasificación en el campeonato de pilotos.

Checo Pérez abandona por un problema con su Cadillac

Otro problema de suspensión obligó a Checo Pérez a abandonar la carrera en Spa-Francorchamps, por lo que los puntos siguen sin llegar para el mexicano en su primer año con Cadillac.

También quedaron fuera de la carrera Lance Stroll y George Russell, este último apenas en la primera vuelta tras un contacto con su compatriota Lewis Hamilton.

La próxima cita es el Gran Premio de Hungría, programado para llevarse a cabo del 24 al 26 de julio.

Kimi Antonelli se recupera tras perder el liderato

Antonelli arrancó desde la pole, pero perdió el liderato ante Leclerc cuando una neutralización con coche de seguridad virtual permitió al piloto de Ferrari ahorrar tiempo durante su parada en boxes.

Antonelli aceleró y superó de nuevo a Leclerc a falta de 10 vueltas, y desde ahí se encaminó con comodidad hacia su sexta victoria de la temporada —y de su carrera—, la primera desde el mes pasado en el Gran Premio de Mónaco. Leclerc fue segundo y Max Verstappen terminó tercero, después de tomar brevemente el liderato de Antonelli en la vuelta inicial y luego perderlo.

El italiano amplió su ventaja en la clasificación después de que Russell quedara atascado en la grava en la primera vuelta, tras chocar con la rueda de Lewis Hamilton, de Ferrari, que llevó a un trompo.

Pero Russell evidenció la tensión dentro de Mercedes tras el duro golpe a sus opciones por el título y en lugar de responsabilizar a Hamilton, aseguró que su equipo tenía la culpa del incidente.

EVG