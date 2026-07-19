Franco Colapinto llega al GP de Bélgica con una manta de Diego Maradona y Leo Messi (VIDEO)

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una manta de Diego Maradona y Lionel Messi.

Franco Colapinto, el piloto argentino, tuvo participación este domingo en el Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, el volante sudamericano no dejó pasar la oportunidad para aparecer en paddock Spa-Francorchamps con la playera de la Selección Argentina y una manta de Diego Maradona y Leo Messi.

El piloto de Alpine se robó las miradas en su llegada al recinto cuando desplegó una manta que traía la imagen de Diego Armando Maradona y Lionel Messi abrazándose. Las dos grandes leyendas del futbol argentino, además Franco Colapinto traía su mate en la mano y el jersey de la Albiceleste bien puesta.

Carlos Sainz también llegó apoyando a España

La final de la Copa del Mundo 2026 podría generar tensión en el paddock de la Fórmula 1, ya que de enfrentar la selección de Franco Colapinto contra el país donde nació Carlos Sainz.

El piloto español también arribó a Spa-Francorchamps con la playera de su selección puesta, dejando en claro que después de la carrera estará atento a lo que ocurra en Nueva York en la final del Mundial. la Roja busca su segunda estrella en la historia.

Carlos Sainz llegó acompañado de un grupo de amigos que también portaban la playera de España y seguramente disfrutarán del encuentro con el volante europeo. El piloto de Williams traía el número 55 en la espalda, el mismo que ocupa en su monoplaza.

EVG