‘Estoy destrozado’: Padre de Mauro Menéndez dedica mensaje por la muerte de su hijo con Aylín Mujica

Osamu Menéndez, padre de Mauro Menéndez, dedicó un mensaje por el fallecimiento de su hijo.

El músico y guitarrista Osamu Menéndez dedicó un emotivo mensaje por la muerte de Mauro Menéndez, el hijo que tuvo con la actriz cubana Aylín Mujica, que ocurrió esta semana debido a complicaciones tras estar convaleciente de una neumonía.

En sus redes sociales, Osamu Menéndez dijo estar “destrozado” por la muerte de su hijo Mauro Menéndez, e informó que se dirigía en camino a Barbados, donde ocurrió el fallecimiento, para identificar el cuerpo.

Osamu Menéndez junto a su familia. ı Foto: FB Osamu Menéndez

“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió Osamu Menéndez en la red social Facebook.

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Osamu Menéndez, junto con la madre de Mauro, Aylin Mujica, se enteraron de la muerte de su hijo de manera inmediata, y dejaron sus actividades para viajar a Barbados, con el objetivo de realizar los trámites legales y reconocer el cuerpo.

Mensaje de Osamu por el fallecimiento de su hijo. ı Foto: Captura de pantalla

La actriz también se expresó en sus redes sociales con un breve mensaje, en el cual dijo estar “devastada”.

Compañeros y amigos de Osamu Menéndez respondieron a la publicación con mensajes de aliento y pésame. Tan solo momentos antes, el músico había utilizado sus redes para publicar un mensaje con motivo de la final del Mundial 2026, España vs Argentina, en un tenor completamente distinto a lo que implicó la muerte de su hijo.

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylin Mujica y Osamu Menéndez?

De acuerdo con diversos reportes, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylin Mujica y el músico Osamu Menéndez, se encontraba en un viaje a Barbados (ubicado en el Caribe) para participar en un partido de béisbol.

Osamu Menéndez junto a su familia. ı Foto: FB Osamu Menéndez

Mauro se encontraba convaleciente de una neumonía, por lo que, durante la práctica del juego, comenzó a sentirse mal y fue llevado a un hospital. Poco después sufrió complicaciones de salud y un infarto fulminante al corazón.

Aylin Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, grabando el programa Top Chef VIP, si bien compartió los últimos momentos de su hijo mediante una videollamada.

Osamu Menéndez junto a su familia. ı Foto: FB Osamu Menéndez

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylin Mujica?

Mauro Menéndez, de 30 años al momento de su muerte, era un DJ y productor musical reconocido por su nombre artístico MAAHEZ.

Se especializaba en géneros como el house, el tech house, latin house y el moombaton.

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