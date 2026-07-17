¿Quién es el papá de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica? FOTO

Él es el papá del hijo de Aylín Mujica que murió

La actriz Aylín Mujica está de luto por la muerte de su hijo mayor Mauro Menéndez. La noticia desgarradora la recibió mientras la celebridad está en Colombia grabando la nueva temporada de Top Chef.

De acuerdo con la información que se difundió en las redes sociales, el hijo de Aylín Mujica murió a causa de un paro cardiaco.

Según se sabe el hijo de la actriz tenía neumonía, pero también tenía planeado un viaje a Barbados, la propia actriz le pidió a su hijo mayor que no fuera a ese destino y que mejor se enfocara en su descanso y cuidado, pero el joven de 30 al viaje.

¿Quién es el papá de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

El papá de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, es el músico cubano Osamu Menéndez. Mauro nació en 1996 y la actriz lo tuvo cuando ella apenas tenía 19 años.

Osamu fue su primer esposo con el que ella tuvo a su primer hijo.

Osamu Menéndez Santana nació en La Habana en 1969, proviene de una familia de músicos. Su papá era el guitarrista estadounidense Pablo Menéndez del Grupo Mezcla y la actriz cubana Adria Santana.

Mauro Menéndez con su papá Osamu Menéndez ı Foto: Redes sociales

Es nieto de la legendaria cantante de folk, jazz y blues estadounidense Bárbara Dane, quien fue la primera artista de Estados Unidos en presentarse en Cuba tras la Revolución.

Creció en un entorno artístico, se formó en guitarra clásica en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y se graduó como concertista y profesor. Influenciado por el rock de los 70 como Led Zeppelin y Pearl Jam, debutó en los años 90 como guitarrista y miembro fundador del grupo Havana junto a X Alfonso, Iván Latour y Javier Neni Vinat.

En su vida personal, Osamu fue pareja de la actriz Aylín Mujica. Tuvieron a su hijo mayor, Mauro Menéndez, joven que se desempeñaba como DJ y productor musical nominado al Grammy, conocido como DJ MAAHEZ, radicado en Los Ángeles.

El matrimonio duró pocos años y terminó en divorcio. Posteriormente Osamu tuvo una hija, Adri, con Diana Díaz Olivera y un hijo menor, Oliver, con su actual esposa, la actriz y cantante Yoraissy “Yory” Gómez, con quien se casó en 2008 y reside en Miami.

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