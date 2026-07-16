Mateo Chávez sufre brutal ataque en el Mundial 2026, le rompen su calzón y casi lo dejan sin ropa (VIDEO)

La generación de la Selección Mexicana que participó en el Mundial 2026 se autodenominó como una “familia” y, después de terminar el torneo, se revelaron algunos videos de lo que ocurrió dentro de la concentración y uno de ellos fue el ataque a Mateo Chávez, que casi lo deja sin ropa.

En el video se puede ver que los seleccionados estaban en una actividad en su tiempo libre y Jorge Sánchez gritó el número 20; en ese momento todos los futbolistas atacaron al lateral mexicano, jalándole la playera, rompiéndole el calzón, y Mateo Chávez intentaba que no ocurriera este problema, aunque sin lograr detener a sus compañeros.

Mateo Chávez en venga la alegría gogogogo licra negra JAJAJAJAJAJAJAJAJA 😭 pic.twitter.com/x0hL0EwlYj — zofi 🇲🇽 (@sofiagzza) July 16, 2026

Santiago Giménez publicó algunos recuerdos de la concentración

Todos los videos que comenzaron a circular en redes sociales salieron gracias a Santiago Giménez, uno de los jugadores que documentó todo lo que ocurrió dentro de la concentración de la Selección Mexicana y de ahí salió del video de Mateo Chávez.

De igual manera publicó un video en el que varios jugadores traen máscaras de luchador y uno de ellos se lanza desde un sillón para aplastar a otro, fotos en el vestidor y con los médicos. Estos recuerdos quedarán en la memoria de los futbolistas y también en la de la afición que agradece a este generación por la Copa del Mundo que jugaron.

La Selección Mexicana dejó un buen sabor de boca en la afición azteca, con los triunfos que consiguieron hasta los octavos de final, miles de fans salieron a las calles a celebrar lo conseguido y esperan que vuelva a ocurrir en la Copa del Mundo del 2030.

Rafael Márquez tomará las riendas de la generación

Después de terminar el Mundial 2026, Javier Aguirre dejó de ser el entrenador de la Selección Mexicana, como ya se tenía planeado, y su sucesor fue Rafael Márquez, quien tendrá su primera oportunidad en la escuadra nacional.

El exdefensa mexicano no ha dirigido a un equipo de primera división, los únicos clubes en los que ha estado al mando es en el Barcelona Atlétic y el RSD Alcalá, por lo que fue un poco criticado al no estar en el máximo circuito antes de llegar a la selección.

DCO