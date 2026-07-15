La coincidencia de España y Argentina en el Mundial 2026 que involucra a Cabo Verde como su enemigo en común

España y Argentina son las dos selecciones que disputarán la final de la Copa del Mundo para definir al campeón o posible bicampeón del Mundial. Sin embargo, estas dos selecciones tienen una coincidencia en este torneo y Cabo Verde tiene que ver con esto, una de las selecciones debutantes en esta edición.

La selección caboverdiana sorprendió a la afición con su participación en Norteamérica 2026 al clasificar a los dieciseisavos de final como segundo lugar de su grupo. La escuadra de Cabo Verde tuvo la oportunidad de enfrentarse a las dos finalistas de este torneo, ante España en fase de grupos y a Argentina en la primera ronda de eliminación directa.

Vozinha mantuvo su arco en cero ante España en Atlanta. ı Foto: Mexsport

Los finalistas no pudieron derrotar a Cabo Verde en 90 minutos

Cabo Verde demostró tener una generación de jugadores de buena calidad y con un técnico que los llevó por buen camino durante el Mundial 2026; sin embargo, se cruzaron con los actuales campeones y cayeron eliminados en la ronda de dieciseisavos de final.

Los Tiburones Azules se enfrentaron a España en la primera jornada de la fase de grupos y lograron sacar el empate 0-0 ante La Roja para sumar su primer punto del certamen, mientras que en su partido de dieciseisavos de final ante Argentina empataron 1-1 después de los 90 minutos y en la prórroga la Albiceleste terminó avanzando por tablero de 3-2.

A pesar de caer eliminados, Cabo Verde no perdió en los 90 minutos ante los finalistas del Mundial 2026, demostrando que en un futuro puede complicar a cualquier potencia que se le ponga enfrente en un compromiso, y también se convirtieron en la cenicienta del torneo.

Es que sí fue un perro golazo el de Cabo Verde.pic.twitter.com/Nw5LL68iYW — Rhevolver (@Rhevolver) July 4, 2026

Argentina y España se enfrentan por segunda vez en una Copa del Mundo

España y Argentina no tienen una rivalidad con mucha historia en la Copa del Mundo, ya que, a pesar de que son dos selecciones que siempre están en los mundiales, argentinos y españoles solo se han visto las caras en una ocasión en este torneo.

Fue en 1966 cuando la Albiceleste se midió ante La Roja y los sudamericanos terminaron llevándose la victoria por marcador de 2-1 en la fase de grupos. Todos los goles de este compromiso se marcaron en el segundo tiempo.

Saliendo de la Copa del Mundo, España y Argentina se han medido en 13 ocasiones en encuentros amistosos, con marca de seis victorias para La Roja, cinco para la Albiceleste y solo dos empates.

DCO