¡Como auténticos héroes! Así recibió Cabo Verde a su histórica selección tras maravillar en el Mundial 2026 (VIDEO)

La selección de Cabo Verde regresó a casa convertida en un auténtico símbolo nacional. Aunque su aventura en el Mundial 2026 terminó con una dramática derrota de 3-2 frente a Argentina en los dieciseisavos de final, los Tiburones Azules fueron recibidos como verdaderos héroes por miles de aficionados que inundaron las calles de Praia, la capital del país.

Lejos de lamentar la eliminación, la afición celebró una actuación que cambió para siempre la historia del futbol caboverdiano. En su primera participación mundialista, el pequeño país africano no solo logró avanzar a la fase eliminatoria, sino que también estuvo muy cerca de eliminar a la vigente campeona del mundo.

Un desfile que paralizó Cabo Verde

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela, jugadores y cuerpo técnico fueron recibidos entre aplausos, cánticos y banderas nacionales antes de recorrer las principales calles de Praia en un desfile que reunió a miles de personas.

Las imágenes mostraron escenas cargadas de emoción, incluso con trabajadores del aeropuerto realizando reverencias a los futbolistas, quienes hoy son considerados los nuevos héroes deportivos del país.

Posteriormente, la delegación fue recibida por el presidente de Cabo Verde, en un acto oficial que reconoció la histórica participación del equipo en la Copa del Mundo.

La fiesta coincidió con el Día de la Independencia

El regreso de la selección tuvo un ingrediente todavía más especial. La llegada del equipo coincidió con la celebración del Día de la Independencia de Cabo Verde, por lo que las calles se transformaron en una auténtica fiesta nacional.

Familias completas salieron para agradecer el esfuerzo de los jugadores, mientras cientos de niños buscaban de cerca a las figuras que hicieron soñar a todo un país durante varias semanas.

Sidny Lopes Cabral y Vozinha, los más ovacionados

Entre los futbolistas más buscados estuvieron Sidny Lopes Cabral, autor del espectacular gol que le anotó a Argentina durante el tiempo extra, y el experimentado portero Vozinha, quien firmó algunas de las mejores actuaciones del torneo.

Uno de los aficionados presentes, Iván Gonçalves, de apenas 12 años, confesó que asistió únicamente para conocer a Cabral, a quien calificó como el autor del “gol más bonito” de la selección durante el Mundial.

El Mundial que cambió la historia de Cabo Verde

La actuación de Cabo Verde quedará registrada como una de las grandes historias del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Bubista sorprendió desde la fase de grupos al terminar invicto frente a selecciones como España, Uruguay y Arabia Saudita, resultado que le permitió convertirse en el país más pequeño en clasificar a una fase eliminatoria mundialista.

Después, estuvo a minutos de eliminar a Argentina, obligando al vigente campeón a disputar una intensa prórroga que terminó definiéndose en los últimos instantes.

Aunque el sueño terminó en los dieciseisavos de final, para millones de aficionados el verdadero triunfo ya estaba conseguido. Cabo Verde dejó de ser una selección desconocida para convertirse en uno de los equipos más queridos y admirados del torneo, demostrando que en el futbol la grandeza no siempre se mide por el tamaño del país, sino por el corazón con el que se compite.

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